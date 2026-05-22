Новий детективний серіал від Netflix 2026: чому він вартий вашої уваги

Сцена з серіалу "Легенди". Кадр з відео

Цього травня Netflix потішив любителів якісних детективів та кримінальних драм гучною новинкою. На платформі відбулася прем'єра нового британського мінісеріалу "Легенди". Що найцікавіше — в основу сюжету лягли реальні історичні події.

Новини.LIVE розповість про цей серіал детальніше.

Чому варто подивитися "Легенди" на Netflix

Сюжет переносить глядачів у похмуру атмосферу Великої Британії 1990-х років. У країні тоді якраз йшла масштабна та жорстока війна з наркотрафіком. Головними героями стали не суперагенти Джеймси Бонди і навіть не досвідчені поліцейські. Це були звичайні працівники митниці, яких керівництво вирішило кинути в саме пекло.

Без жодної серйозної шпигунської підготовки чи досвіду роботи під прикриттям, ці люди були змушені інтегруватися в найвпливовіші та найнебезпечніші бандитські угруповання країни. Героям довелося щодня балансувати на межі життя та смерті, аби викрити кримінальних авторитетів.

Акторський склад серіалу підібрали дійсно вражаючий, у кадрі з'явилося повно знайомих облич:

Читайте також:

Том Берк — саме він узяв на себе головну роль. Глядачі добре знають його за блокбастером "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" або за драмою "Диво".

— саме він узяв на себе головну роль. Глядачі добре знають його за блокбастером "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" або за драмою "Диво". Стів Куґан — британський комік та драматичний актор, зірка фільмів "Філомена" та "Ніч в музеї".

— британський комік та драматичний актор, зірка фільмів "Філомена" та "Ніч в музеї". Дуґлас Годж — запам'ятався багатьом за грою в "Джокері".

— запам'ятався багатьом за грою в "Джокері". Гейлі Сквайрс — яскрава акторка, яка знімалася в "Усі страхи Бо".

За сценарій та загальну концепцію відповідав Ніл Форсайт. Цей шотландський майстер слова вже зробив собі ім'я на крутих телевізійних проєктах на кшталт "Золото" та "Провина", тож за якість діалогів та динаміку переживати не довелося.

Як пройшов реліз

Netflix не зрадив своїм традиціям і випустив усі 6 епізодів першого сезону в один день — 7 травня. Глядачі отримали можливість подивитися весь сезон за один вечір. Проєкт став чудовим подарунком для всіх, хто обожнює британську кримінальну класику та атмосферні ретро-історії.

Раніше ми писали про те, які українські новинки можна подивитися на Netflix. Це фільми з високим рейтингом.

Також ми повідомляли, який мінісеріал став хітом на Netflix. Він свого часу встановив рекорд по переглядам.