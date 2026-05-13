Абсолютний рекорд: цей мінісеріал став найпопулярнішим на Netflix

Дата публікації: 13 травня 2026 09:59
Найпопулярніший мінісеріал на Netflix: який проєкт встановив рекорд
Фрагмент з серіалу "Юнацтво". Кадр з відео

Британський серіал "Юнацтво" у 2025 році став справжнім феноменом на Netflix, побивши рекорди, які раніше здавалися недосяжними для мініпроєктів. Лише за 11 днів стрічка зібрала 66,3 мільйона переглядів — такий старт виявився потужнішим за показники будь-якого іншого серіалу подібного формату за два тижні прокату.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Variety, успіх був стрімким.

За перші чотири дні проєкт подивилися понад 24 мільйони разів, а наступний тиждень додав у скарбничку ще 42 мільйони.

Мінісеріал "Юнацтво"

"Юнацтво" — це не просто чергова кримінальна драма. Творці пішли на сміливий експеримент: усі чотири серії зняті одним кадром без монтажних склейок. Глядач ніби перебуває всередині подій, які розгортаються в реальному часі.

Сюжет закручений навколо трагедії — вбивства школярки. Головним підозрюваним стає її 13-річний однокласник. Проте детективна лінія тут тісно переплетена з гострими соціальними темами: автори показують, як токсичні інфлюенсери та соцмережі маніпулюють свідомістю підлітків, штовхаючи їх на непередбачувані вчинки.

Читайте також:

Акторський склад теж не підвів: у кадрі з’являються Стівен Грем та Ерін Догерті, що додає історії особливої ваги.

Хоча "Юнацтво" впевнено тримає лідерство, у рейтингу Netflix є й інші цікаві новинки 2025 року:

  1. "Резиденція" — драматичний серіал від Пола Вільяма Девіса стартував із результатом у 6,4 млн переглядів.
  2. "Raw: 2025" — пряма трансляція реслінгу зібрала біля екранів 3,1 млн фанатів.
  3. "Нульовий день" — замикає трійку політичний трилер, який зібрав 3 млн переглядів за тиждень.

Схоже, запит на реалізм та гостру соціальну проблематику зараз високий як ніколи, і "Юнацтво" ідеально влучило в цей настрій.

Раніше ми писали про те, що мінісеріал "Необрані"на Netflix теж варто побачити. Глядачі поділилися першими враженнями від нього.

Також ми повідомляли, який горор від Netflix був кращим за останні роки. Мова про фільм жахів "Не дихай".

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
