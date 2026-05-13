Найпопулярніший мінісеріал на Netflix: який проєкт встановив рекорд

Британський серіал "Юнацтво" у 2025 році став справжнім феноменом на Netflix, побивши рекорди, які раніше здавалися недосяжними для мініпроєктів. Лише за 11 днів стрічка зібрала 66,3 мільйона переглядів — такий старт виявився потужнішим за показники будь-якого іншого серіалу подібного формату за два тижні прокату.

За перші чотири дні проєкт подивилися понад 24 мільйони разів, а наступний тиждень додав у скарбничку ще 42 мільйони.

"Юнацтво" — це не просто чергова кримінальна драма. Творці пішли на сміливий експеримент: усі чотири серії зняті одним кадром без монтажних склейок. Глядач ніби перебуває всередині подій, які розгортаються в реальному часі.

Сюжет закручений навколо трагедії — вбивства школярки. Головним підозрюваним стає її 13-річний однокласник. Проте детективна лінія тут тісно переплетена з гострими соціальними темами: автори показують, як токсичні інфлюенсери та соцмережі маніпулюють свідомістю підлітків, штовхаючи їх на непередбачувані вчинки.

Акторський склад теж не підвів: у кадрі з’являються Стівен Грем та Ерін Догерті, що додає історії особливої ваги.

Хоча "Юнацтво" впевнено тримає лідерство, у рейтингу Netflix є й інші цікаві новинки 2025 року:

"Резиденція" — драматичний серіал від Пола Вільяма Девіса стартував із результатом у 6,4 млн переглядів. "Raw: 2025" — пряма трансляція реслінгу зібрала біля екранів 3,1 млн фанатів. "Нульовий день" — замикає трійку політичний трилер, який зібрав 3 млн переглядів за тиждень.

Схоже, запит на реалізм та гостру соціальну проблематику зараз високий як ніколи, і "Юнацтво" ідеально влучило в цей настрій.

