Не просто трилер: чим "Необрані" від Netflix відрізняється від інших серіалів

Сцена з серіалу "Необрані". Кадр з відео

Новий британський трилер "Необрані" (Unchosen) вже встиг наробити галасу після свого квітневого релізу на Netflix. Якщо ви шукали щось з психологічним підтекстом, то цей проєкт — саме те, що треба. Хоча оцінки на IMDb зараз тримаються в районі 6,2, обговорення цього серіалу в соціальних мережах продовжуються.

Редакція Новини.LIVE розповість, чим цей серіал особливий.

Чому варто подивитися новий серіал від Netflix

У центрі сюжету Розі, чиє життя повністю підпорядковане жорстким законам закритої релігійної общини. Тут не буває власних бажань чи приватності: її чоловік Адам, донька та всі навколо живуть під пильним наглядом лідера, який не терпить жодного інакомислення. Життя героїні складається з замкнутого кола заборон, поки в її світі не з'являється Сем — втікач, який ховається від закону.

Саме ця випадкова зустріч стає для Розі каталізатором. Вона починає розуміти, наскільки токсичним та контрольованим є її оточення, і наважується на внутрішній бунт, який може коштувати їй усього.

Чому "Необрані" варті уваги

Незвичний Ейса Баттерфілд: багато хто звик бачити його в комедійних чи легких ролях, але тут він розкривається з абсолютно іншого боку. Його гра додає серіалу особливої глибини.

Авторам вдалося ідеально передати відчуття ізоляції та тиску, який відчувають члени громади. Це не просто драма, а важке дослідження того, як далеко може зайти маніпуляція людською свідомістю.

Попри те, що це психологічна історія, сюжет розвивається досить швидко, не даючи занудьгувати.

"Необрані" (який також фігурував під назвою Out of the Dust) — це чесна і місцями болюча розповідь про ціну свободи.

Якщо вам подобаються історії про складні стосунки та закриті соціуми, де за кожним кутом ховається таємниця, обов'язково додайте цей мінісеріал до свого списку на вихідні. Він складається всього з 6 серій.

