Головна Кіно 3 захопливі знахідки на Netflix, які залишились поза увагою у 2026

3 захопливі знахідки на Netflix, які залишились поза увагою у 2026

Дата публікації: 28 квітня 2026 19:00
3 недооцінені фільми на Netflix 2026 року, які варто для себе відкрити
Сцена з фільму "Машина війни". Кадр з відео

Далеко не всі нові фільми 2026 року на Netflix незважаючи на сильний сюжет та акторський склад, мали шалений успіх. Але серед них є стрічки, які можуть вам сподобатися, якщо шукаєте щось нове на вечір.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Які фільми 2026 року на Netflix подивитися

"Машина війни" 

Чоловік вирішує знову повернутися до служби. Цього разу він прагне спробувати потрапити до 75-го полку рейнджерів. Під час підготовки він показує себе дуже сильним кандидатом: витривалий, точний у діях, не панікує під тиском. Проте є одна деталь — він тримається осторонь. З іншими майже не зближується, уникає розмов. Інструктори помічають, що після війни він змінився, але все ж дозволяють йому пройти відбір до кінця. Більше того, саме йому доручають керувати групою.

Останнє навчальне завдання проходить у густому лісі. Спершу все нагадує звичайні польові маневри. Та згодом солдати знаходять серед дерев незрозумілий металевий об’єкт. Спочатку вони думають, що це елемент навчальної операції або якась експериментальна техніка. Проте за кілька хвилин стає ясно, що все значно серйозніше. Об’єкт раптово змінює форму і перетворюється на бойову машину. Вона починає атакувати без попередження. Бійці намагаються рятувати свої життя, але машина рухається через ліс із лякаючою точністю, знищуючи все на своєму шляху.

"Підробник"

Тоні — молодий чоловік, котрий приїжджає до Риму, мріючи колись стати дійсно успішним художником. Але несподівано талант головного героя заводить його в непередбачувані обставини, що зрештою робить Тоні одним із найвидатніших підробників в історії. Таким чином, він робить впевнені кроки в світ злочинності.

"Зрив" 

Після вбивства капітанки поліції Маямі-Дейд Джекі Велез під підозрою опиняється її ж власний підрозділ — елітна Тактична антинаркотична група. Тимчасове керівництво бере на себе лейтенант Дейн Дюмарс, який отримує анонімну наводку на будинок. Він веде туди команду, але кожному з детективів називає різну суму можливих грошей, що одразу сіє недовіру. У будинку вони знаходять 20 мільйонів доларів готівки — гроші наркокартелю, заховані на горищі.

Усвідомлюючи масштаб ризику, Дюмарс порушує всі протоколи: не повідомляє керівництво, забирає телефони команди й наказує рахувати гроші на місці. Напруга зростає, коли з’ясовується, що власниця будинку була пов’язана з поліцією, а сам Дюмарс приховує джерело наводки. 

Раніше ми писали про те, які серіали 2026 року вже доступні в українському дубляжі. Мова тільки про нові проєкти.

Також Новини.LIVE повідомляли, який мінісеріал на Netflix один з кращих детективних серіалів. Британський трилер "Перша остання брехня" зібрав понад 100 мільйонів переглядів.

Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Автор:
Юлія Хівренко
