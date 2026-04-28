3 недооцененных фильма на Netflix 2026 года, которые стоит для себя открыть

Сцена из фильма "Машина войны". Кадр из видео

Далеко не все новые фильмы 2026 года на Netflix несмотря на сильный сюжет и актерский состав, имели огромный успех. Но среди них есть ленты, которые могут вам понравиться, если ищете что-то новое на вечер.

Какие фильмы 2026 года на Netflix посмотреть

"Машина войны"

Мужчина решает снова вернуться к службе. На этот раз он стремится попробовать попасть в 75-й полк рейнджеров. Во время подготовки он показывает себя очень сильным кандидатом: выносливый, точный в действиях, не паникует под давлением. Однако есть одна деталь — он держится в стороне. С другими почти не сближается, избегает разговоров. Инструкторы замечают, что после войны он изменился, но все же позволяют ему пройти отбор до конца. Более того, именно ему поручают руководить группой.

Последнее учебное задание проходит в густом лесу. Сначала все напоминает обычные полевые маневры. Но впоследствии солдаты находят среди деревьев непонятный металлический объект. Сначала они думают, что это элемент учебной операции или какая-то экспериментальная техника. Однако через несколько минут становится ясно, что все значительно серьезнее. Объект внезапно меняет форму и превращается в боевую машину. Она начинает атаковать без предупреждения. Бойцы пытаются спасать свои жизни, но машина движется через лес с пугающей точностью, уничтожая все на своем пути.

"Подделка"

Тони — молодой человек, который приезжает в Рим, мечтая когда-то стать действительно успешным художником. Но неожиданно талант главного героя заводит его в непредсказуемые обстоятельства, что в конце концов делает Тони одним из величайших поддельщиков в истории. Таким образом, он делает уверенные шаги в мир преступности.

"Срыв"

После убийства капитана полиции Майами-Дейд Джеки Велез под подозрением оказывается ее же собственное подразделение — элитная Тактическая антинаркотическая группа. Временное руководство берет на себя лейтенант Дэйн Дюмарс, который получает анонимную наводку на дом. Он ведет туда команду, но каждому из детективов называет разную сумму возможных денег, что сразу сеет недоверие. В доме они находят 20 миллионов долларов наличных — деньги наркокартеля, спрятанные на чердаке.

Осознавая масштаб риска, Дюмарс нарушает все протоколы: не уведомляет руководство, забирает телефоны команды и приказывает считать деньги на месте. Напряжение возрастает, когда выясняется, что владелица дома была связана с полицией, а сам Дюмарс скрывает источник наводки.

