Главная Кино "Неизбранные" от Netflix: первые впечатления от нового сериала

"Неизбранные" от Netflix: первые впечатления от нового сериала

Дата публикации 1 мая 2026 10:02
Не просто триллер: чем "Неизбранные" от Netflix отличается от других сериалов
Сцена из сериала "Неизбранные". Кадр из видео

Новый британский триллер "Неизбранные" (Unchosen) уже успел наделать шума после своего апрельского релиза на Netflix. Если вы искали что-то с психологическим подтекстом, то этот проект — именно то, что надо. Хотя оценки на IMDb сейчас держатся в районе 6,2, обсуждения этого сериала в социальных сетях продолжаются.

Редакция Новини.LIVE расскажет, чем этот сериал особенный.

Почему стоит посмотреть новый сериал от Netflix

В центре сюжета Рози, чья жизнь полностью подчинена жестким законам закрытой религиозной общины. Здесь не бывает собственных желаний или приватности: ее муж Адам, дочь и все вокруг живут под пристальным наблюдением лидера, который не терпит других мнений. Жизнь героини состоит из замкнутого круга запретов, пока в ее мире не появляется Сэм — беглец, который скрывается от закона.

Именно эта случайная встреча становится для Рози катализатором. Она начинает понимать, насколько токсичным и контролируемым является ее окружение, и решается на внутренний бунт, который может стоить ей всего.

Почему "Неизбранные" достойны внимания

  • Необычный Эйса Баттерфилд: многие привыкли видеть его в комедийных или легких ролях, но здесь он раскрывается с совершенно другой стороны. Его игра добавляет сериалу особой глубины.
  • Авторам удалось идеально передать ощущение изоляции и давления, которое испытывают члены общины. Это не просто драма, а тяжелое исследование того, как далеко может зайти манипуляция человеческим сознанием.
  • Несмотря на то, что это психологическая история, сюжет развивается достаточно быстро, не давая заскучать.

"Неизбранные" (который также фигурировал под названием Out of the Dust) — это честный и местами болезненный рассказ о цене свободы.

Если вам нравятся истории о сложных отношениях и закрытых социумах, где за каждым углом скрывается тайна, обязательно добавьте этот мини-сериал в свой список на выходные. Он состоит всего из 6 серий.

Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Юлия Хивренко
