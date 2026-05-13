Абсолютный рекорд: этот мини-сериал стал самым популярным на Netflix

Дата публикации 13 мая 2026 09:59
Самый популярный мини-сериал на Netflix: какой проект установил рекорд
Фрагмент из сериала "Юношество". Кадр из видео

Британский сериал "Юношество" в 2025 году стал настоящим феноменом на Netflix, побив рекорды, которые ранее казались недосягаемыми для мини-проектов. Всего за 11 дней лента собрала 66,3 миллиона просмотров — такой старт оказался мощнее показателей любого другого сериала подобного формата за две недели проката.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Variety, успех был стремительным.

За первые четыре дня проект посмотрели более 24 миллионов раз, а следующая неделя добавила в копилку еще 42 миллиона.

Мини-сериал "Юношество"

"Юношество" — это не просто очередная криминальная драма. Создатели пошли на смелый эксперимент: все четыре серии сняты одним кадром без монтажных склеек. Зритель будто находится внутри событий, которые разворачиваются в реальном времени.

Сюжет закручен вокруг трагедии — убийства школьницы. Главным подозреваемым становится ее 13-летний одноклассник. Однако детективная линия здесь тесно переплетена с острыми социальными темами: авторы показывают, как токсичные инфлюенсеры и соцсети манипулируют сознанием подростков, толкая их на непредсказуемые поступки.

Актерский состав тоже не подвел: в кадре появляются Стивен Грэм и Эрин Догерти, что придает истории особый вес.

Хотя "Юношество" уверенно держит лидерство, в рейтинге Netflix есть и другие интересные новинки 2025 года:

  1. "Резиденция " — драматический сериал от Пола Уильяма Дэвиса стартовал с результатом в 6,4 млн просмотров.
  2. "Raw: 2025 " — прямая трансляция реслинга собрала у экранов 3,1 млн фанатов.
  3. "Нулевой день " — замыкает тройку политический триллер, который собрал 3 млн просмотров за неделю.

Похоже, запрос на реализм и острую социальную проблематику сейчас высок как никогда, и "Юношество" идеально попало в это настроение.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
