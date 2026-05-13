Самый популярный мини-сериал на Netflix: какой проект установил рекорд

Британский сериал "Юношество" в 2025 году стал настоящим феноменом на Netflix, побив рекорды, которые ранее казались недосягаемыми для мини-проектов. Всего за 11 дней лента собрала 66,3 миллиона просмотров — такой старт оказался мощнее показателей любого другого сериала подобного формата за две недели проката.

За первые четыре дня проект посмотрели более 24 миллионов раз, а следующая неделя добавила в копилку еще 42 миллиона.

"Юношество" — это не просто очередная криминальная драма. Создатели пошли на смелый эксперимент: все четыре серии сняты одним кадром без монтажных склеек. Зритель будто находится внутри событий, которые разворачиваются в реальном времени.

Сюжет закручен вокруг трагедии — убийства школьницы. Главным подозреваемым становится ее 13-летний одноклассник. Однако детективная линия здесь тесно переплетена с острыми социальными темами: авторы показывают, как токсичные инфлюенсеры и соцсети манипулируют сознанием подростков, толкая их на непредсказуемые поступки.

Актерский состав тоже не подвел: в кадре появляются Стивен Грэм и Эрин Догерти, что придает истории особый вес.

Хотя "Юношество" уверенно держит лидерство, в рейтинге Netflix есть и другие интересные новинки 2025 года:

"Резиденция " — драматический сериал от Пола Уильяма Дэвиса стартовал с результатом в 6,4 млн просмотров. "Raw: 2025 " — прямая трансляция реслинга собрала у экранов 3,1 млн фанатов. "Нулевой день " — замыкает тройку политический триллер, который собрал 3 млн просмотров за неделю.

Похоже, запрос на реализм и острую социальную проблематику сейчас высок как никогда, и "Юношество" идеально попало в это настроение.

