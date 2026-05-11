Сериал "Бумажный дом" возвращается: официальный анонс от Netflix

Сцена из сериала "Бумажный дом". Кадр из видео

Похоже, Netflix решил выжать из "Бумажного дома" максимум. Стриминг выпустил загадочный тизер, который мгновенно взбудоражил сеть. Хотя ролик в основном состоит из уже знакомых кадров, но финальная фраза "мир ограблений расширяется" не оставляет сомнений, что нас ждет что-то новенькое в этой вселенной.

Пока в офисах компании не дают никаких подробностей о формате или дате релиза. Но фанаты уже активно строят теории, пытаясь угадать, о ком именно будет следующая история.

Что известно о продолжении сериала "Бумажный дом"

На самом деле конкретики мало, но есть несколько интересных моментов, которые стоит учесть.

Феномен оригинала

Сериал, выходивший с 2017 по 2021 год, давно перестал быть просто шоу. Это глобальный бренд, который сделал испаноязычные проекты невероятно популярными на Западе.

Наследие Берлина

Успех первого спин-оффа развязал руки продюсерам. Кстати, второй сезон приключений Андреса де Фонойосы под названием "Берлин и дама с горностаем" выйдет уже совсем скоро — премьеру ждем 15 мая 2026 года.

Новые лица или старые герои

Ходят слухи, что отдельный сериал могут посвятить полковнику Тамайо. Персонаж неоднозначный, поэтому посмотреть на события его глазами было бы как минимум необычно. В то же время огромная часть аудитории все еще надеется на отдельную историю о Токио.

Netflix мастерски подогревает интерес, не давая никаких прямых ответов. Вполне возможно, что больше деталей мы узнаем как раз во время выхода новых серий "Берлина" через несколько дней. А пока остается лишь строить догадки и ждать полноценный трейлер.

