Самый популярный украинский сериал этого сезона: о нем говорят почти все

Фрагмент из сериала "Подмена". Кадр из видео

Делимся интересной находкой для вас, что подойдет для вечернего просмотра. Если вы любите истории, где с первой минуты ничего не понятно, но очень интересно, то новый сериал "Подмена" точно для вас.

Почему стоит посмотреть новый украинский сериал "Подмена"

В первую очередь он понравится фанатам Антонины Хижняк. Она здесь выдала настоящий перформанс, сыграв сразу двух сестер-близняшек. И это не просто "одна добрая, другая злая", а глубокая психологическая игра, где характеры прописаны до мелочей.

Детали сюжета

Все начинается классически: Катерина — успешный киевский архитектор, у которой жизнь расписана по минутам. Но один звонок от сестры-близняшки Ирины, с которой они долгие годы не общались, перечеркивает все. Катя бросает дела, едет за границу на помощь, а взамен получает нож в спину.

Она остается одна в чужой стране, без паспорта, без денег, а в это время в ее киевской квартире поселяется другая женщина. Она полностью вживается в роль Катерины, ходит вместо нее на работу, спит в ее постели и общается с ее друзьями. Именно из-за этого "эффекта подмены" сериал постоянно держит в напряжении.

Кроме Хижняк, там снялись Влад Никитюк и Олег Загородний. Химия между персонажами действительно очень чувствуется.

Главные герои сериала "Подмена" танцуют. Кадр из видео

Это не та мелодрама, где герои 40 минут пьют чай и смотрят в окно. Сюжет несется очень быстро. В Instagram под постами СТБ уже настоящий бум. Люди в восторге от того, как Антонина вытянула две столь разные роли.

Зрителям понравилось, что получился достаточно остросюжетный триллер о том, как легко можно потерять все, что строил годами, из-за чрезмерного доверия. Поэтому если хочется чего-то качественного украинского производства с непредсказуемыми поворотами — включайте "Подмену". Это еще одно подтверждение того, что наши сериалы реально выходят на новый уровень.

