Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Украинский сериал, который стал самым популярным в этом сезоне

Украинский сериал, который стал самым популярным в этом сезоне

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 19:04
Самый популярный украинский сериал этого сезона: о нем говорят почти все
Фрагмент из сериала "Подмена". Кадр из видео

Делимся интересной находкой для вас, что подойдет для вечернего просмотра. Если вы любите истории, где с первой минуты ничего не понятно, но очень интересно, то новый сериал "Подмена" точно для вас.

Новини.LIVE расскажет об этой новинке больше.

Почему стоит посмотреть новый украинский сериал "Подмена"

В первую очередь он понравится фанатам Антонины Хижняк. Она здесь выдала настоящий перформанс, сыграв сразу двух сестер-близняшек. И это не просто "одна добрая, другая злая", а глубокая психологическая игра, где характеры прописаны до мелочей.

Детали сюжета

Все начинается классически: Катерина — успешный киевский архитектор, у которой жизнь расписана по минутам. Но один звонок от сестры-близняшки Ирины, с которой они долгие годы не общались, перечеркивает все. Катя бросает дела, едет за границу на помощь, а взамен получает нож в спину.

Читайте также:

Она остается одна в чужой стране, без паспорта, без денег, а в это время в ее киевской квартире поселяется другая женщина. Она полностью вживается в роль Катерины, ходит вместо нее на работу, спит в ее постели и общается с ее друзьями. Именно из-за этого "эффекта подмены" сериал постоянно держит в напряжении.

Кроме Хижняк, там снялись Влад Никитюк и Олег Загородний. Химия между персонажами действительно очень чувствуется.

Новий серіал з Никитюком та Хижняк
Главные герои сериала "Подмена" танцуют. Кадр из видео

Это не та мелодрама, где герои 40 минут пьют чай и смотрят в окно. Сюжет несется очень быстро. В Instagram под постами СТБ уже настоящий бум. Люди в восторге от того, как Антонина вытянула две столь разные роли.

Зрителям понравилось, что получился достаточно остросюжетный триллер о том, как легко можно потерять все, что строил годами, из-за чрезмерного доверия. Поэтому если хочется чего-то качественного украинского производства с непредсказуемыми поворотами — включайте "Подмену". Это еще одно подтверждение того, что наши сериалы реально выходят на новый уровень.

Ранее мы писали о том, какие детективные сериалы украинского производства можно посмотреть за выходные.

Также мы сообщали, какие украинские сериалы посмотрели миллионы зрителей.

новый сериал украинские сериалы Антонина Хижняк
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации