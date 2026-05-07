Головна Кіно Український серіал, який став найпопулярнішим цього сезону

Український серіал, який став найпопулярнішим цього сезону

Дата публікації: 7 травня 2026 19:04
Найпопулярніший український серіал цього сезону: про нього говорять майже усі
Фрагмент з серіалу "Підміна". Кадр з відео

Ділимось цікавою знахідкою для вас, що підійде для вечірнього перегляду. Якщо ви любите історії, де з першої хвилини нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, то новий серіал "Підміна" точно для вас. 

Новини.LIVE розповість про цю новинку більше.

Чому варто подивитися новий український серіал "Підміна"

В першу чергу він сподобається фанатам Антоніни Хижняк. Вона тут видала справжній перформанс, зігравши одразу двох сестер-близнючок. І це не просто "одна добра, інша зла", а глибока психологічна гра, де характери прописані до дрібниць.

Деталі сюжету

Все починається класично: Катерина — успішна київська архітекторка, у якої життя розписане по хвилинах. Але один дзвінок від сестри-близнючки Ірини, з якою вони довгі роки не спілкувалися, перекреслює все. Катя кидає справи, їде за кордон на допомогу, а натомість отримує ніж у спину.

Вона залишається одна в чужій країні, без паспорта, без грошей, а в цей час у її київській квартирі поселяється інша жінка. Вона повністю вживається в роль Катерини, ходить замість неї на роботу, спить у її ліжку і спілкується з її друзями. Саме через цей "ефект підміни" серіал постійно тримає в напрузі. 

Окрім Хижняк, там знялися Влад Никитюк та Олег Загородній. Хімія між персонажами дійсно дуже відчувається.

Новий серіал з Никитюком та Хижняк
Головні герої серіалу "Підміна" танцюють. Кадр з відео

Це не та мелодрама, де герої 40 хвилин п'ють чай і дивляться у вікно. Сюжет несеться дуже швидко. В Instagram під постами СТБ вже справжній бум. Люди в захваті від того, як Антоніна витягнула дві настільки різні ролі.

Глядачам сподобалось, що вийшов досить гостросюжетний трилер про те, як легко можна втратити все, що будував роками, через надмірну довіру. Тому якщо хочеться чогось якісного українського виробництва з непередбачуваними поворотами — вмикайте "Підміну". Це ще одне підтвердження того, що наші серіали реально виходять на новий рівень.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
