Netflix в мае представит новый детективный сериал: главная премьера месяца

Сцена из сериала "Бороуз". Кадр из видео

Братья Дафферы, похоже, решили не сбавлять обороты после завершения своей главной саги. Уже 21 мая на Netflix выходит их новый проект — сериал "Бороуз" (The Boroughs). И если вы думали, что приключения с потусторонним миром — это только для подростков на велосипедах, то готовьтесь к сюрпризу. На этот раз спасать мир будут те, кому далеко за семьдесят.

Чем обещает удивить новый "Бороуз"

События разворачиваются в уютном и на первый взгляд спокойном городке Бороуз, а именно в местном пансионате для пожилых людей. Но идиллия длится недолго: появляется какая-то причудливая угроза из другого мира. Цель монстров довольно жестокая — они охотятся не просто на жизнь, а на время, которого у жителей дома престарелых и так осталось не очень много. Чтобы выжить, группе пенсионеров придется вспомнить молодость и дать отпор паранормальному злу.

Актеры, которые сыграли в этом сериала

Каст сериала — это настоящая "старая гвардия" Голливуда. Только взгляните на эти имена:

Билл Пуллман (тот самый президент из "Дня независимости");

Джина Дэвис (звезда "Тельмы и Луизы" и "Битлджуса");

Альфред Молина (легендарный Доктор Октапус);

Кларк Питерс, Элфри Вудард и Денис О'Хер.

Смотреть на такую компанию в пределах одного кадра — уже удовольствие, а в антураже научно-фантастического хоррора тем более. В сети проект уже успели прозвать "Странными чудесами на минималках для взрослых". Это будет смесь детектива, фантастики и классического жанра ужасов. Netflix решил не мучить зрителей ожиданием и выложит все серии в один день.

Кстати, Дафферы сейчас невероятно продуктивны. Только за весну 2026-го они успели выпустить мрачный мини-сериал "Скоро случится что-то страшное" и мультфильм по вселенной "Очень странных дел". "Бороуз" должен стать финальным и самым громким аккордом этой весенней экспансии.

