Netflix у травні представить новий детективний серіал: головна прем’єра місяця

Сцена з серіалу "Бороуз". Кадр з відео

Брати Даффери, схоже, вирішили не збавляти обертів після завершення своєї головної саги. Вже 21 травня на Netflix виходить їхній новий проєкт — серіал "Бороуз" (The Boroughs). І якщо ви думали, що пригоди з потойбіччям — це лише для підлітків на велосипедах, то готуйтеся до сюрпризу. Цього разу рятувати світ будуть ті, кому далеко за сімдесят.

Чим обіцяє здивувати новий "Бороуз"

Події розгортаються в затишному і на перший погляд спокійному містечку Бороуз, а саме у місцевому пансіонаті для літніх людей. Але ідилія триває недовго: з’являється якась химерна загроза з іншого світу. Мета монстрів доволі жорстока — вони полюють не просто на життя, а на час, якого в мешканців будинку для літніх людей і так залишилося не дуже багато. Щоб вижити, групі пенсіонерів доведеться згадати молодість і дати відсіч паранормальному злу.

Актори, які зіграли в цьому серіалу

Каст серіалу — це справжня "стара гвардія" Голлівуду. Тільки погляньте на ці імена:

Білл Пуллман (той самий президент із "Дня незалежності");

Джина Девіс (зірка "Тельми і Луїзи" та "Бітлджуса");

Альфред Моліна (легендарний Доктор Октапус);

Кларк Пітерс, Елфрі Вудард та Деніс О'Хер.

Дивитися на таку компанію в межах одного кадру — вже задоволення, а в антуражі науково-фантастичного горору тим паче. В мережі проєкт вже встигли прозвати "Дивними дивами на мінімалках для дорослих". Це буде суміш детективу, фантастики та класичного жанру жахів. Netflix вирішив не мучити глядачів очікуванням і викладе всі серії в один день.

До речі, Даффери зараз неймовірно продуктивні. Тільки за весну 2026-го вони встигли випустити похмурий мінісеріал "Скоро трапиться щось страшне" та мультфільм за всесвітом "Дивних див". "Бороуз" має стати фінальним і найгучнішим акордом цієї весняної експансії.

