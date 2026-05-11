Серіал "Паперовий будинок" повертається: офіційний анонс від Netflix

Сцена з серіалу "Паперовий будинок". Кадр з відео

Схоже, Netflix вирішив витиснути з "Паперового будинку" максимум. Стрімінг випустив загадковий тизер, який миттєво збурив мережу. Хоча ролик здебільшого складається з уже знайомих кадрів, але фінальна фраза "світ пограбувань розширюється" не залишає сумнівів, що на нас чекає щось новеньке у цьому всесвіті.

Поки що в офісах компанії не дають жодних подробиць про формат чи дати релізу. Але фанати вже активно будують теорії, намагаючись вгадати, про кого саме буде наступна історія.

Що відомо про продовження серіалу "Паперовий будинок"

Насправді конкретики обмаль, але є кілька цікавих моментів, які варто врахувати.

Феномен оригіналу

Серіал, що виходив з 2017 по 2021 рік, давно перестав бути просто шоу. Це глобальний бренд, який зробив іспаномовні проєкти неймовірно популярними на Заході.

Спадщина Берліна

Успіх першого спін-оффу розв'язав руки продюсерам. До речі, другий сезон пригод Андреса де Фонойоси під назвою "Берлін і дама з горностаєм" вийде вже зовсім скоро — прем'єру чекаємо 15 травня 2026 року.

Нові обличчя чи старі герої

Ходять чутки, що окремий серіал можуть присвятити полковнику Тамайо. Персонаж неоднозначний, тож подивитися на події його очима було б як мінімум незвично. Водночас величезна частина аудиторії все ще сподівається на окрему історію про Токіо.

Netflix майстерно підігріває інтерес, не даючи жодних прямих відповідей. Цілком можливо, що більше деталей ми дізнаємося якраз під час виходу нових серій "Берліна" за кілька днів. А поки залишається лише будувати здогадки та чекати на повноцінний трейлер.

