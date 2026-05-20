Який детективний серіал подивитися на Netflix: рекомендація глядачів

Сцена з серіалу "Сумую за тобою". Кадр з відео

Знайти детектив, який тримає марку до останньої хвилини, зараз той ще квест. Стримінги випускають серіали масово, але більшість із них не відрізняються гарною якістю. Втім, на Netflix є історії, які змушують відкласти всі справи на вихідні.

Новини.LIVE розповість про одну з таких історій.

Британська новинка "Сумую за тобою"

Сюжет закручений непогано. Детектив Кет чудово розплутує чужі таємниці, але у власному житті має суцільну драму. Одинадцять років тому її наречений Джош просто зник без слів, а в цей же час хтось жорстоко вбив її батька (кілера потім упіймали). І ось через стільки років подруги вмовляють Кет посидіти в додатку для знайомств, де вона раптово бачить профіль того самого Джоша.

Здавалося б, перед нами банальна мелодрама, але Кобен не був би собою, якби все було так просто. З’ясовується, що Джош — це взагалі інша людина, засуджений кілер насправді нікого не вбивав, а в історію вплітаються дивний фермер, який розводить собак, зниклий науковець і якась підозріла мати-одиначка. Одним словом, героїв тут достатньо.

Якщо захочете подивитися інші заплутані детективні клубки, то зверніть увагу на інші серіали за сценаріями Кобена. Серед них є і не менш сильні роботи.

Читайте також:

Ось що варто подивитися:

"Безневинний" (El inocente, 2021) — абсолютний фаворит і найкраща точка для знаходження спільної мови з цим автором.

"Притулок" (Harlan Coben’s Shelter, 2023) та "Мертва хватка" (Hold Tight, 2022) — свіжіші й цілком пристойні роботи.

"Тримайся ближче" (Stay Close, 2021), "Пропащий" (Gone for Good, 2021) та "Незнайомка" (The Stranger, 2020) — тримають у напрузі як треба.

"Ліс" (The Woods, 2020) і "Безпека" (Safe, 2018) — чудова атмосфера й хороші акторські роботи.

Зі старішого та перевіреного часом: франко-канадський трилер "Не кажи нікому" (Tell No One, 2006), а також серіали "Лише один погляд" (2017), "П'ятірка" (2016) та "Другого шансу не буде" (2016).

Замість того, щоб витрачати час на прохідні шоу, обирайте щось із цього списку — тут інтрига точно не підведе.

Раніше ми писали про те, які популярні детективні серіали отримали ще й високі оцінки. Вони точно заслуговують на вашу увагу.

Також ми повідомляли про детективні серіали, які ви з легкістю подивитесь за одну ніч. Фанати жанру будуть в захваті.