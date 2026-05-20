Какой детективный сериал посмотреть на Netflix: рекомендация зрителей

Найти детектив, который держит марку до последней минуты, сейчас тот еще квест. Стриминги выпускают сериалы массово, но большинство из них не отличаются хорошим качеством. Впрочем, на Netflix есть истории, которые заставляют отложить все дела на выходные.

Британская новинка "Скучаю по тебе"

Сюжет закручен неплохо. Детектив Кэт прекрасно распутывает чужие тайны, но в собственной жизни имеет сплошную драму. Одиннадцать лет назад ее жених Джош просто исчез без слов, а в это же время кто-то жестоко убил ее отца (киллера потом поймали). И вот спустя столько лет подруги уговаривают Кэт посидеть в приложении для знакомств, где она внезапно видит профиль того самого Джоша.

Казалось бы, перед нами банальная мелодрама, но Кобен не был бы собой, если бы все было так просто. Выясняется, что Джош — это вообще другой человек, осужденный киллер на самом деле никого не убивал, а в историю вплетаются странный фермер, который разводит собак, пропавший ученый и какая-то подозрительная мать-одиночка. Одним словом, героев здесь достаточно.

Если захотите посмотреть другие запутанные детективные клубки, то обратите внимание на другие сериалы по сценариям Кобена. Среди них есть и не менее сильные работы.

Вот что стоит посмотреть:

"Невинный" (El inocente, 2021) — абсолютный фаворит и лучшая точка для нахождения общего языка с этим автором.

"Убежище" (Harlan Coben's Shelter, 2023) и "Мертвая хватка" (Hold Tight, 2022) — более свежие и вполне приличные работы.

"Держись ближе" (Stay Close, 2021), "Пропащий" (Gone for Good, 2021) и "Незнакомка" (The Stranger, 2020) — держат в напряжении как надо.

"Лес" (The Woods, 2020) и "Безопасность" (Safe, 2018) — отличная атмосфера и хорошие актерские работы.

Из более старого и проверенного временем: франко-канадский триллер "Не говори никому" (Tell No One, 2006), а также сериалы "Лишь один взгляд" (2017), "Пятерка" (2016) и "Второго шанса не будет" (2016).

Вместо того, чтобы тратить время на проходные шоу, выбирайте что-то из этого списка — здесь интрига точно не подведет.

