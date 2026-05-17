Українські фільми на Netflix 2026: добірка цікавих новинок

Останнім часом бібліотека Netflix відчутно поповнилася якісним українським контентом. Це вже не просто поодинокі стрічки, а ціла підбірка на будь-який смак: від глибокої космічної драми до легких життєвих комедій.

Якщо плануєте вечір перед телевізором, Новини.LIVE розповість про три свіжі проєкти, які точно варті вашої уваги.

"Ти — космос"

Ця стрічка справжній подарунок для фанатів наукової фантастики. Сюжет розгортається навколо астронавта Андрія Мельника, який займається досить приземленою, хоч і небезпечною роботою — возить ядерні відходи на один із супутників Юпітера. Все змінюється в один момент, коли Земля вибухає.

Залишившись фактично останньою людиною у всесвіті (разом із харизматичним роботом Максимом), Андрій раптом ловить сигнал від француженки Кетрін. Її станція гине біля Сатурна, і він вирішує кинути все, щоб врятувати її. На IMDb у фільму дуже солідний рейтинг — 7.8, що вже говорить саме за себе.

"Випробувальний термін"

Це класична історія про те, як життя вибиває грунт з-під ніг. Головна героїня Поліна звикла, що статус батька вирішує всі її проблеми. Але доля складається так, що дівчина опиняється в рекламній агенції, де їй доводиться працювати на рівних з іншими.

Її головний суперник — амбітний Роман. У них є всього місяць, щоб довести, хто крутіший креативник і заслуговує на посаду директора. Історія драйвова, місцями повчальна і дуже жива. Якщо любите спостерігати за суперництвом, яке переростає у щось більше — цей варіант для вас.

"Ну мам"

Дуже тепле та по-доброму іронічне кіно. Тут немає одного центрального сюжету, натомість ми бачимо цілий калейдоскоп історій про мам та їхніх дітей. Усі ми знаємо, якими складними, кумедними або зворушливими бувають ці стосунки. Фільм зібраний з епізодів, які переплітаються між собою. Це ідеальний вибір для сімейного перегляду, коли хочеться просто розслабитися, посміятися і, можливо, десь впізнати себе.

