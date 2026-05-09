Нові українські серіали весни-2026: що подивитися на ТБ та стрімінгах

Цієї весни українські серіали знову здивували цікавими новинками. Рівень зйомки та сценаріїв в нас настільки покращився, що наші детективи реально можуть кинути виклик європейськими, а драми змушують відкласти телефон і з захопленням дивитися в екран.

Якщо ви трохи випали з контексту через завали на роботі, розповімо про історії, на які варто витратити вечір.

"Парочка слідчих" (2 сезон)

Якщо перший сезон був розминкою, то в нових 16 серіях градус напруги підняли до максимуму. Софія Вербяна все так само не йде на компроміси з совістю, а судмедексперт Павло продовжує дивувати своєю логікою. Але тепер у їхньому відділі з'являється "третя зайва" — нова колега, яка добряче псує нерви головним героям і додає серіалу драйву.

"Підміна"

Це дуже емоційна драма на 16 епізодів. В головній ролі успішна архітекторка, у якої є все, але в один момент вона опиняється у пастці — в чужій країні без грошей та документів. А на її місці зʼявляється інша жінка, її точна копія. Це історія про те, як повернути власну ідентичність, коли рідна сестра виявляється ворогом.

"Скарби"

Тут сюжет закрутили навколо Віри, яка після в'язниці повертається додому, щоб забрати своє. Але замість спокійного життя вона опиняється в центрі небезпечної гри за готель, під яким заховані таємниці ще часів Другої світової. Якщо любите історії про старі шифри, пошуки скарбів та сімейні скелети в шафах — це ваш варіант.

"Просто Надія" (2 сезон)

Продовження серіалу, який багато хто полюбив за щирість. Це історія мами трьох дітей, якій довелося тікати від війни й починати все з нуля в чужому місті. У другому сезоні ми бачимо, як її маленька мрія про власну пекарню стає реальністю. Дуже світле кіно про те, що внутрішня сила жінки здатна перемогти будь-які обставини.

"Тілоохоронець"

Завершує нашу добірку 8-серійна мелодрама про Катерину — доньку великого бізнесмена. Тут є все: і великі гроші, і небезпечні зв’язки, і кохання, яке виникає там, де на нього найменше чекаєш. Хороший вибір для тих, хто хоче подивитися щось динамічне та красиве за один-два вечори.

