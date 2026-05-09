Новые украинские сериалы весны-2026: что посмотреть на ТВ и стримингах

Этой весной украинские сериалы снова удивили интересными новинками. Уровень съемки и сценариев у нас настолько улучшился, что наши детективы реально могут бросить вызов европейским, а драмы заставляют отложить телефон и с восторгом смотреть в экран.

"Парочка следователей" (2 сезон)

Если первый сезон был разминкой, то в новых 16 сериях градус напряжения подняли до максимума. София Вербяна все так же не идет на компромиссы с совестью, а судмедэксперт Павел продолжает удивлять своей логикой. Но теперь в их отделе появляется "третья лишняя" — новая коллега, которая изрядно портит нервы главным героям и добавляет сериалу драйва.

"Подмена"

Это очень эмоциональная драма на 16 эпизодов. В главной роли успешный архитектор, у которой есть все, но в один момент она оказывается в ловушке — в чужой стране без денег и документов. А на ее месте появляется другая женщина, ее точная копия. Это история о том, как вернуть собственную идентичность, когда родная сестра оказывается врагом.

"Сокровища"

Здесь сюжет закрутили вокруг Веры, которая после тюрьмы возвращается домой, чтобы забрать свое. Но вместо спокойной жизни ее ожидает опасная игра за отель, под которым спрятаны тайны еще времен Второй мировой. Если любите истории о старых шифрах, поисках сокровищ и семейных скелетах в шкафах — это ваш вариант.

"Просто Надежда" (2 сезон)

Продолжение сериала, который многие полюбили за искренность. Это история мамы троих детей, которой пришлось бежать от войны и начинать все с нуля в чужом городе. Во втором сезоне мы видим, как ее маленькая мечта о собственной пекарне становится реальностью. Очень светлое кино о том, что внутренняя сила женщины способна победить любые обстоятельства.

"Телохранитель"

Завершает нашу подборку 8-серийная мелодрама о Екатерине — дочери крупного бизнесмена. Здесь есть все: и большие деньги, и опасные связи, и любовь, которая возникает там, где ее меньше всего ждешь. Хороший выбор для тех, кто хочет посмотреть что-то динамичное и красивое за один-два вечера.

