Актеры украинских сериалов, которые являются парами в реальной жизни

Совместная работа в кино иногда сближает сильнее, чем ожидается. Так появились украинские актерские пары, которые вместе не только на экране. Их истории — о любви вне сценария.

Новини.LIVE расскажет несколько реальных лавстори наших актеров, которые доказывают, что любовь вне кадра бывает гораздо интереснее любого сценария.

Сергей Стрельников и Виктория Литвиненко

Их история — это действительно готовый сюжет для мелодрамы. Сергей заприметил Вику еще тогда, когда они были студентами, но жизнь развела их разными дорогами. Виктория успела выйти замуж, развестись и сама воспитывала дочь.

Их судьбоносный "дубль два" состоялся на съемках детективного сериала "Владимирская, 15". Там уже скрывать чувства не было смысла — искра вспыхнула мгновенно, и давняя симпатия наконец-то переросла в крепкий союз.

Александр и Мария Рудинские

У этой пары все развивалось классически, но очень искренне. Они вместе учились в "Карпенко-Карого", делили одну аудиторию и студенческие заботы. Совместные репетиции и похожие взгляды на профессию сблизили пару настолько, что уже летом 2020 года они официально поженились. Все закрутилось довольно быстро: уже через несколько месяцев после свадьбы у супругов родился сын Петя. Сейчас это одна из самых милых и стабильных молодых пар в нашем кино.

Влад Никитюк и Анна Гуляева

Их отношения прошли сквозь огонь и воду. Они сошлись еще до того, как мир узнал о ковиде. Когда большинство пар спорили из-за замкнутого пространства на карантине, у этих двоих все было максимально гармонично. Начало полномасштабного вторжения только убедило их в том, что надо держаться друг за друга. В 2024 году они тихо, без лишнего пафоса расписались. Громкий праздник для друзей решили отложить на потом, а сейчас просто наслаждаются статусом мужа и жены.

Дарья Легейда и Дмитрий Сова

Если кому-то и нужны месяцы на размышления, то только не этим двоим. Когда они познакомились, Даша как раз пережила разрыв и была открыта к новому этапу. Дмитрий решил действовать решительно. Их конфетно-букетный период пролетел за каких-то две недели — они почти сразу съехались. А уже через четыре месяца после первой встречи пара поженилась. Настоящий романтический блицкриг, который закончился счастливым браком.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

Долгое время они доказывали всем вокруг, что штамп в паспорте — это не главное. Валентин сделал предложение любимой через два года после начала романа, но со свадьбой они вообще не спешили. Катя откровенно говорила, что им комфортно жить вместе и без официальных бумаг. Однако спустя годы быта они все же решили устроить себе праздник и в феврале 2019 года сыграли красивую свадьбу, подтвердив, что-то-таки в этом ритуале есть особенное.

Юлия Буйновская и Егор Козлов

Познакомившись на кастинге в 2020 году, Юля предложила готовиться к съемкам вместе. Совместные вечера за текстами быстро переросли в реальные свидания, и уже через неделю они объявили себя парой. Егор планировал красивое предложение в Париже, даже билеты купил на февраль 2022-го, но реальность оказалась жестокой. Началась большая война, Юлия оказалась под обстрелами в Харькове. Лишь когда она смогла вырваться и вернуться в Киев, Егор сделал предложение. Осенью того же года они расписались.

