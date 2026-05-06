Актори українських серіалів, які є парами в реальному житті

Вікторія Литвиненко та Сергій Стрельніков. Фото з Instagram

Спільна робота в кіно інколи зближує сильніше, ніж очікується. Так з'явилися українські акторські пари, які разом не тільки на екрані. Їхні історії — про кохання поза сценарієм.

Новини.LIVE розповість кілька реальних лавсторі наших акторів, які доводять, що кохання поза кадром буває значно цікавішим за будь-який сценарій.

Сергій Стрельніков та Вікторія Литвиненко

Їх історія — це дійсно готовий сюжет для мелодрами. Сергій запримітив Віку ще тоді, коли вони були студентами, але життя розвело їх різними дорогами. Вікторія встигла вийти заміж, розлучитися і сама виховувала доньку.

Їхній доленосний "дубль два" відбувся на зйомках детективного серіалу "Володимирська, 15". Там уже приховувати почуття не було сенсу — іскра спалахнула миттєво, і давня симпатія нарешті переросла в міцний союз.

Пара Стрельнікова та Литвиненко. Фото з Instagram

Олександр та Марія Рудинські

У цієї пари усе розвивалося класично, але дуже щиро. Вони разом навчалися в "Карпенка-Карого", ділили одну аудиторію та студентські турботи. Спільні репетиції та схожі погляди на професію зблизили пару настільки, що вже влітку 2020 року вони офіційно побралися. Все закрутилося досить швидко: вже за кілька місяців після весілля у подружжя народився син Петрик. Наразі це одна з наймиліших і найстабільніших молодих пар у нашому кіно.

Молоде подружжя Рудинських. Фото з Instagram

Влад Никитюк та Анна Гуляєва

Їх стосунки пройшли крізь вогонь і воду. Вони зійшлися ще до того, як світ дізнався про ковід. Коли більшість пар сперечалися через замкнений простір на карантині, у цих двох усе було максимально гармонійно. Початок повномасштабного вторгнення лише переконав їх у тому, що треба триматися одне за одного. У 2024 році вони тихо, без зайвого пафосу розписалися. Гучне свято для друзів вирішили відкласти на потім, а зараз просто насолоджуються статусом чоловіка та дружини.

Успішні актори Влад Никитюк та Анна Гуляєва. Фото з Instagram

Дар'я Легейда та Дмитро Сова

Якщо комусь і потрібні місяці на роздуми, то тільки не цим двом. Коли вони познайомилися, Даша якраз пережила розрив і була відкритою до нового етапу. Дмитро вирішив діяти рішуче. Їхній цукерково-букетний період пролетів за якихось два тижні — вони майже одразу з’їхалися. А вже за чотири місяці після першої зустрічі пара одружилася. Справжній романтичний бліцкриг, який закінчився щасливим шлюбом.

Актори Дар’я Легейда та Дмитро Сова. Фото з Instagram

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк

Тривалий час вони доводили всім довкола, що штамп у паспорті — це не головне. Валентин освідчився коханій через два роки після початку роману, але з весіллям вони взагалі не поспішали. Катя відверто казала, що їм комфортно жити разом і без офіційних паперів. Проте через роки побуту вони все ж вирішили влаштувати собі свято й у лютому 2019 року зіграли красиве весілля, підтвердивши, щось-таки в цьому ритуалі є особливе.

Щасливе подружжя Тишкевич та Томусяка. Фото з Instagram

Юлія Буйновська та Єгор Козлов

Познайомившись на кастингу у 2020 році, Юля запропонувала готуватися до зйомок разом. Спільні вечори за текстами швидко переросли в реальні побачення, і вже за тиждень вони оголосили себе парою. Єгор планував красиве освідчення в Парижі, навіть квитки купив на лютий 2022-го, але реальність виявилася жорстокою. Почалася велика війна, Юлія опинилася під обстрілами в Харкові. Лише коли вона змогла вирватися і повернутися до Києва, Єгор зробив пропозицію. Восени того ж року вони розписалися.

Молоді Юлія Буйновська та Єгор Козлов. Фото з Instagram

