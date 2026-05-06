Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Ви не знали про них: які українські актори разом в реальному житті

Ви не знали про них: які українські актори разом в реальному житті

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 17:18
Актори українських серіалів, які є парами в реальному житті
Вікторія Литвиненко та Сергій Стрельніков. Фото з Instagram

Спільна робота в кіно інколи зближує сильніше, ніж очікується. Так з'явилися українські акторські пари, які разом не тільки на екрані. Їхні історії — про кохання поза сценарієм.

Новини.LIVE розповість кілька реальних лавсторі наших акторів, які доводять, що кохання поза кадром буває значно цікавішим за будь-який сценарій.

Сергій Стрельніков та Вікторія Литвиненко 

Їх історія — це дійсно готовий сюжет для мелодрами. Сергій запримітив Віку ще тоді, коли вони були студентами, але життя розвело їх різними дорогами. Вікторія встигла вийти заміж, розлучитися і сама виховувала доньку.

Їхній доленосний "дубль два" відбувся на зйомках детективного серіалу "Володимирська, 15". Там уже приховувати почуття не було сенсу — іскра спалахнула миттєво, і давня симпатія нарешті переросла в міцний союз.

Сергій Стрельніков та Вікторія Литвиненко
Пара Стрельнікова та Литвиненко. Фото з Instagram

Олександр та Марія Рудинські

У цієї пари усе розвивалося класично, але дуже щиро. Вони разом навчалися в "Карпенка-Карого", ділили одну аудиторію та студентські турботи. Спільні репетиції та схожі погляди на професію зблизили пару настільки, що вже влітку 2020 року вони офіційно побралися. Все закрутилося досить швидко: вже за кілька місяців після весілля у подружжя народився син Петрик. Наразі це одна з наймиліших і найстабільніших молодих пар у нашому кіно.

Читайте також:
Олександр та Марія Рудинські
Молоде подружжя Рудинських. Фото з Instagram

Влад Никитюк та Анна Гуляєва

Їх стосунки пройшли крізь вогонь і воду. Вони зійшлися ще до того, як світ дізнався про ковід. Коли більшість пар сперечалися через замкнений простір на карантині, у цих двох усе було максимально гармонійно. Початок повномасштабного вторгнення лише переконав їх у тому, що треба триматися одне за одного. У 2024 році вони тихо, без зайвого пафосу розписалися. Гучне свято для друзів вирішили відкласти на потім, а зараз просто насолоджуються статусом чоловіка та дружини.

Влад Никитюк та Анна Гуляєва
Успішні актори Влад Никитюк та Анна Гуляєва. Фото з Instagram 

Дар'я Легейда та Дмитро Сова

Якщо комусь і потрібні місяці на роздуми, то тільки не цим двом. Коли вони познайомилися, Даша якраз пережила розрив і була відкритою до нового етапу. Дмитро вирішив діяти рішуче. Їхній цукерково-букетний період пролетів за якихось два тижні — вони майже одразу з’їхалися. А вже за чотири місяці після першої зустрічі пара одружилася. Справжній романтичний бліцкриг, який закінчився щасливим шлюбом.

Дар’я Легейда та Дмитро Сова
Актори Дар’я Легейда та Дмитро Сова. Фото з Instagram 

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк

Тривалий час вони доводили всім довкола, що штамп у паспорті — це не головне. Валентин освідчився коханій через два роки після початку роману, але з весіллям вони взагалі не поспішали. Катя відверто казала, що їм комфортно жити разом і без офіційних паперів. Проте через роки побуту вони все ж вирішили влаштувати собі свято й у лютому 2019 року зіграли красиве весілля, підтвердивши, щось-таки в цьому ритуалі є особливе.

Актори Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк
Щасливе подружжя Тишкевич та Томусяка. Фото з Instagram 

Юлія Буйновська та Єгор Козлов

Познайомившись на кастингу у 2020 році, Юля запропонувала готуватися до зйомок разом. Спільні вечори за текстами швидко переросли в реальні побачення, і вже за тиждень вони оголосили себе парою. Єгор планував красиве освідчення в Парижі, навіть квитки купив на лютий 2022-го, але реальність виявилася жорстокою. Почалася велика війна, Юлія опинилася під обстрілами в Харкові. Лише коли вона змогла вирватися і повернутися до Києва, Єгор зробив пропозицію. Восени того ж року вони розписалися.

Юлія Буйновська та Єгор Козлов
Молоді Юлія Буйновська та Єгор Козлов. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, коли вийде новий детективний трилер з актором Робертом Де Ниро. Його прем'єра відбудеться на Netflix.

Також ми повідомляли, чим особлива драма "Помри, моє кохання" з Дженніфер Лоуренс.

знаменитості кохання українські актори
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації