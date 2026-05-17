Украинские фильмы на Netflix 2026: подборка интересных новинок

В последнее время библиотека Netflix ощутимо пополнилась качественным украинским контентом. Это уже не просто одиночные ленты, а целая подборка на любой вкус: от глубокой космической драмы до легких жизненных комедий.

Если планируете вечер перед телевизором, Новини.LIVE расскажет о трех свежих проектах, которые точно стоят вашего внимания.

"Ты — космос"

Эта лента настоящий подарок для фанатов научной фантастики. Сюжет разворачивается вокруг астронавта Андрея Мельника, который занимается довольно приземленной, хоть и опасной работой — возит ядерные отходы на один из спутников Юпитера. Все меняется в один момент, когда Земля взрывается.

Оставшись фактически последним человеком во вселенной (вместе с харизматичным роботом Максимом), Андрей вдруг ловит сигнал от француженки Кэтрин. Ее станция погибает возле Сатурна, и он решает бросить все, чтобы спасти ее. На IMDb у фильма очень солидный рейтинг — 7.8, что уже говорит само за себя.

"Испытательный срок"

Это классическая история о том, как жизнь выбивает почву из-под ног. Главная героиня Полина привыкла, что статус отца решает все ее проблемы. Но судьба складывается так, что девушка оказывается в рекламном агентстве, где ей приходится работать на равных с другими.

Ее главный соперник — амбициозный Роман. У них есть всего месяц, чтобы доказать, кто круче креативщик и заслуживает должности директора. История драйвовая, местами поучительная и очень живая. Если любите наблюдать за соперничеством, которое перерастает в нечто большее — этот вариант для вас.

"Ну мам"

Очень теплое и по-доброму ироничное кино. Здесь нет одного центрального сюжета, зато мы видим целый калейдоскоп историй о мамах и их детях. Все мы знаем, какими сложными, забавными или трогательными бывают эти отношения. Фильм собран из эпизодов, которые переплетаются между собой. Это идеальный выбор для семейного просмотра, когда хочется просто расслабиться, посмеяться и, возможно, где-то узнать себя.

