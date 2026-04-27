Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Душевные украинские мелодрамы для вечернего просмотра

Душевные украинские мелодрамы для вечернего просмотра

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 10:02
4 лучшие украинские мелодрамы, которые умиляют до слез
Сцена из сериала "Я — Надежда". Кадр из видео

Если вы думаете, что посмотреть вечером, чтобы действительно "зацепило", обратите внимание на эти четыре украинских проекта. Это не просто кино на фоне, а истории, которые пробирают до мурашек и заставляют еще долго прокручивать сюжет в голове.

Редакция Новини.LIVE поделится названиями таких фильмов и сериалов.

Подборка украинских мелодрам на вечер

"Ты меня любишь?" (2023)

Это очень тонкая и щемящая лента о 17-летней Кире. Она только что поступила в театральный, мечтает о взрослой жизни, тайком красит губы маминой помадой и впервые по-настоящему влюбляется. Но ее личный мир начинает трещать по швам, когда родители решают разойтись, и девушке приходится слишком быстро учиться ответственности. Это кино о поиске любви.

"Преданная" (2020)

Невероятно красивая историческая драма, которая переносит нас в старый Ивано-Франковск. Все начинается с трагедии: доктор Анкер спасает из огня собственную дочь Адель и дочь своих слуг — Стефанию. Девушки выросли вместе, но так и не поняли, кто они друг другу. Это запутанный узел из дружбы, соперничества, обожания и скрытых обид. Если любите эстетику XIX века и сложные отношения, то вам точно понравится.

"Доктор Вера" (2020)

История о том, как в один момент идеальная жизнь может превратиться в испытание. Вера была успешным хирургом, пока ее муж просто не исчез в неизвестном направлении. Оставшись без опоры, с больной мамой и маленьким ребенком, она вынуждена вернуться в больницу и с нуля выстраивать свою судьбу. Это сильная драма о женщине, которая не позволила обстоятельствам себя сломать.

"Я — Надежда" (2023)

Пожалуй, самый тяжелый и важный сериал в списке. Его снимали уже во время полномасштабного вторжения, и события там разворачиваются в феврале 2022-го в Харькове. Главная героиня Надежда работает на скорой. Пока город содрогается от обстрелов, она остается на передовой и спасает людей. Это очень честный рассказ о том, как обычный фельдшер становится символом несокрушимости.

Ранее мы писали о том, какие украинские мультфильмы стоит добавлять в свою библиотеку, чтобы на выходных посмотреть всей семьей.

Также Новини.LIVE сообщали, какие украинские сериалы когда-то обожали миллионы зрителей. Они вышли несколько лет назад, но эти истории будут актуальными и сейчас.

украинские фильмы подборка сериалов мелодрамы
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации