4 лучшие украинские мелодрамы, которые умиляют до слез

Если вы думаете, что посмотреть вечером, чтобы действительно "зацепило", обратите внимание на эти четыре украинских проекта. Это не просто кино на фоне, а истории, которые пробирают до мурашек и заставляют еще долго прокручивать сюжет в голове.

Подборка украинских мелодрам на вечер

"Ты меня любишь?" (2023)

Это очень тонкая и щемящая лента о 17-летней Кире. Она только что поступила в театральный, мечтает о взрослой жизни, тайком красит губы маминой помадой и впервые по-настоящему влюбляется. Но ее личный мир начинает трещать по швам, когда родители решают разойтись, и девушке приходится слишком быстро учиться ответственности. Это кино о поиске любви.

"Преданная" (2020)

Невероятно красивая историческая драма, которая переносит нас в старый Ивано-Франковск. Все начинается с трагедии: доктор Анкер спасает из огня собственную дочь Адель и дочь своих слуг — Стефанию. Девушки выросли вместе, но так и не поняли, кто они друг другу. Это запутанный узел из дружбы, соперничества, обожания и скрытых обид. Если любите эстетику XIX века и сложные отношения, то вам точно понравится.

"Доктор Вера" (2020)

История о том, как в один момент идеальная жизнь может превратиться в испытание. Вера была успешным хирургом, пока ее муж просто не исчез в неизвестном направлении. Оставшись без опоры, с больной мамой и маленьким ребенком, она вынуждена вернуться в больницу и с нуля выстраивать свою судьбу. Это сильная драма о женщине, которая не позволила обстоятельствам себя сломать.

"Я — Надежда" (2023)

Пожалуй, самый тяжелый и важный сериал в списке. Его снимали уже во время полномасштабного вторжения, и события там разворачиваются в феврале 2022-го в Харькове. Главная героиня Надежда работает на скорой. Пока город содрогается от обстрелов, она остается на передовой и спасает людей. Это очень честный рассказ о том, как обычный фельдшер становится символом несокрушимости.

