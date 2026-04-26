Продолжение украинского сериала, которого все ждали: дата выхода

Сцена из сериала "Парочка следователей". Кадр из видео

Премьера второго сезона украинского сериала "Парочка следователей" состоится 27 апреля на телеканале "1+1 Украина", и уже сейчас вокруг проекта снова много разговоров. После завершения первого сезона зрители не скрывали, что хотели бы продолжения, а некоторые даже пересматривали серии еще раз — настолько зацепила история.

Редакция Новини.LIVE расскажет, чем обещает удивить продолжение этого сериала.

Что известно о втором сезоне "Парочка следователей"

В новых эпизодах команда следователей снова берется за сложные дела, где каждая деталь может изменить ход расследования. Но работа — это лишь одна часть истории. В центре сюжета остаются София и Павел, между которыми еще в конце первого сезона появилось нечто большее, чем просто профессиональное взаимодействие. Теперь их чувства проходят проверку реальностью, где не все так просто, как кажется.

Ситуация осложняется появлением новой коллеги. Она приходит в команду не случайно и очень быстро становится понятно, что ее появление связано с прошлым Софии. С первого взгляда Оксана кажется открытой и легкой в общении, но за этой простотой скрывается совсем другая мотивация. И именно это постепенно меняет баланс в команде.

Роль Оксаны во втором сезоне исполнила актриса Татьяна Злова, которую зрители уже могли видеть в других украинских сериалах. Ее персонаж добавляет истории напряжения, ведь не всегда понятно, где искренность, а где продуманная игра.

Новый сезон обещает больше внутренних конфликтов, более сложных дел и решений, которые влияют не только на работу героев, но и на их личные жизни. И, похоже, на этот раз каждому из них придется определиться, кому действительно можно доверять.

