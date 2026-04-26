Продовження українського серіалу, на яке усі чекали: дата виходу

Сцена з серіалу "Парочка слідчих". Кадр з відео

Прем'єра другого сезону українського серіалу "Парочка слідчих" відбудеться 27 квітня на телеканалі "1+1 Україна", і вже зараз довкола проєкту знову багато розмов. Після завершення першого сезону глядачі не приховували, що хотіли б продовження, а деякі навіть поверталися до перегляду серій ще раз — настільки зачепила історія.

Редакція Новини.LIVE розповість, чим обіцяє здивувати продовження цього серіалу.

Що відомо про другий сезон "Парочка слідчих"

У нових епізодах команда слідчих знову береться за складні справи, де кожна деталь може змінити хід розслідування. Але робота — це лише одна частина історії. У центрі сюжету залишаються Софія та Павло, між якими ще наприкінці першого сезону з’явилося щось більше, ніж просто професійна взаємодія. Тепер їхні почуття проходять перевірку реальністю, де не все так просто, як здається.

Ситуація ускладнюється появою нової колеги. Вона приходить у команду не випадково і дуже швидко стає зрозуміло, що її поява пов’язана з минулим Софії. З першого погляду Оксана здається відкритою та легкою у спілкуванні, але за цією простотою ховається зовсім інша мотивація. І саме це поступово змінює баланс у команді.

Роль Оксани у другому сезоні виконала акторка Тетяна Злова, яку глядачі вже могли бачити в інших українських серіалах. Її персонаж додає історії напруги, адже не завжди зрозуміло, де щирість, а де продумана гра.

Читайте також:

Новий сезон обіцяє більше внутрішніх конфліктів, складніших справ і рішень, які впливають не лише на роботу героїв, а й на їхні особисті життя. І, схоже, цього разу кожному з них доведеться визначитися, кому справді можна довіряти.

