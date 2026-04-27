4 найкращі українські мелодрами, що розчулюють до сліз

Сцена з серіалу "Я — Надія". Кадр з відео

Якщо ви думаєте, що подивитися ввечері, щоб справді "зачепило", зверніть увагу на ці чотири українські проєкти. Це не просто кіно на фоні, а історії, які пробирають до мурашок і змушують ще довго прокручувати сюжет у голові.

Редакція Новини.LIVE поділиться назвами таких фільмів та серіалів.

Добірка українська мелодрам на вечір

"Ти мене любиш?" (2023)

Це дуже тонка і щемлива стрічка про 17-річну Кіру. Вона щойно вступила до театрального, мріє про доросле життя, потайки фарбує губи маминою помадою і вперше по-справжньому закохується. Але її особистий світ починає тріщати по швах, коли батьки вирішують розійтися, і дівчині доводиться занадто швидко вчитися відповідальності. Це кіно про пошук любові.

"Віддана" (2020)

Читайте також:

Неймовірно красива історична драма, яка переносить нас у старий Івано-Франківськ. Все починається з трагедії: доктор Анкер рятує з вогню власну доньку Адель та дочку своїх слуг — Стефанію. Дівчата виросли разом, але так і не зрозуміли, хто вони одна одній. Це заплутаний вузол із дружби, суперництва, обожнювання та прихованих образ. Якщо любите естетику XIX століття та складні стосунки, то вам точно сподобається.

"Доктор Віра" (2020)

Історія про те, як в один момент ідеальне життя може перетворитися на випробування. Віра була успішним хірургом, поки її чоловік просто не зник у невідомому напрямку. Залишившись без опори, з хворою мамою та маленькою дитиною, вона змушена повернутися до лікарні та з нуля вибудовувати свою долю. Це сильна драма про жінку, яка не дозволила обставинам себе зламати.

"Я — Надія" (2023)

Мабуть, найважчий і найважливіший серіал у списку. Його знімали вже під час повномасштабного вторгнення, і події там розгортаються у лютому 2022-го в Харкові. Головна героїня Надія працює на швидкій. Поки місто здригається від обстрілів, вона залишається на передовій і рятує людей. Це дуже чесна розповідь про те, як звичайний фельдшер стає символом незламності.

