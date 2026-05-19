Найкращі серіали, які можна знайти на Netflix: 4 історії з високим рейтингом

Фрагмент з серіалу "Кошмарні квартиранти". Кадр з відео

Якщо шукаєте, що подивитися ввечері, щоб нарешті розслабитися і не гортати стрічку годинами в пошуках кращого фільму, ми зібрали кілька прооєктів на Netflix, які реально захоплюють з першої хвилини. Тут і заплутані кримінальні розслідування, і життєві драми, від яких мурашки по шкірі.

Новини.LIVE розповість про ці стрічки детальніше.

Кошмарні квартиранти (2022) — IMDb 7.0

Історія, яка змусить вас двічі подумати перед тим, як здавати комусь кімнату. Алекс вирішила підзаробити і знайшла через інтернет нібито адекватного орендаря на ім'я Джед. Але хлопець виявився професійним шахраєм і з часом стає великою проблемою. Він просто перестає платити, ігнорує будь-які прохання з'їхати і майстерно викручує закони на свою користь. Власний дім Алекс перетворюється на справжнє пекло, де закон, як не дивно, грає не на її боці. Дуже життєвий і моторошний трилер.

Мертва справа: хто вбив ДжонБенет Ремсі (2024) — IMDb 7.1

Трагедія, яка тридцять років тому змусила здригнутися всю Америку і досі залишається однією з найбільших загадок криміналістики. У 1996 році маленька шестирічна дівчинка безслідно зникає прямо з власної кімнати. Батьки знаходять дивну записку з вимогою викупу, але згодом тіло дитини виявляють у підвалі їхнього ж будинку.

Друг, убивця (2026) — IMDb 6.5

Що робити, коли серійним маніяком, який тримає в страху все ваше провінційне містечко, виявляється ваш близький друг? Троє товаришів переживають саме таку ситуацію, коли дізнаються правду на судовому засіданні. Цей серіал не просто черговий детектив, а глибока психологічна драма про те, як руйнується довіра між людьми. Парафіяльна священниця Анна Хеллеберг Клюге, яка стала свідком цих подій, розповідає, як параноя та підозри випалювали місто зсередини, і як важко людям потім знову вчитися вірити сусідам і просто виходити на вулицю без страху.

Читайте також:

Зниклі дівчата: серійний убивця з Лонг-Айленду — IMDb 8.0

Коли на Лонг-Айленді починають масово зникати молоді жінки, поліція не поспішає бити на сполох, списуючи все на їхній спосіб життя. Але за фасадом благополучного суспільства ховається монстр. Фільм показує жорстоку реальність, де родичам доводиться буквально змушувати правоохоронці виконувати свою роботу, і піднімає дуже гострі питання: чому життя одних людей вартує менше за інших і чому правосуддя іноді стає сліпим у найвідповідальніший момент.

Раніше ми писали про те, що на Netflix виходить дуже цікава новинка в жанрі детектив. На цей серіал вже очікують глядачі.

Також ми повідомляли про новий детективний серіал на Netflix, головну роль в якому зіграв Роберт Де Ніро.