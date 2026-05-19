Лучшие сериалы, которые можно найти на Netflix: 4 истории с высоким рейтингом

Если ищете, что посмотреть вечером, чтобы наконец-то расслабиться и не листать ленту часами в поисках лучшего фильма, мы собрали несколько проектов на Netflix, которые реально захватывают с первой минуты. Здесь и запутанные криминальные расследования, и жизненные драмы, от которых мурашки по коже.

Кошмарные квартиранты (2022) — IMDb 7.0

История, которая заставит вас дважды подумать перед тем, как сдавать кому-то комнату. Алекс решила подзаработать и нашла через интернет якобы адекватного арендатора по имени Джед. Но парень оказался профессиональным мошенником и со временем становится большой проблемой. Он просто перестает платить, игнорирует любые просьбы съехать и мастерски выкручивает законы в свою пользу. Собственный дом Алекс превращается в настоящий ад, где закон, как ни странно, играет не на ее стороне. Очень жизненный и жуткий триллер.

Мертвое дело: кто убил ДжонБенет Рэмси (2024) — IMDb 7.1

Трагедия, которая тридцать лет назад заставила содрогнуться всю Америку и до сих пор остается одной из величайших загадок криминалистики. В 1996 году маленькая шестилетняя девочка бесследно исчезает прямо из собственной комнаты. Родители находят странную записку с требованием выкупа, но впоследствии тело ребенка обнаруживают в подвале их же дома.

Друг, убийца (2026) — IMDb 6.5

Что делать, когда серийным маньяком, который держит в страхе весь ваш провинциальный городок, оказывается ваш близкий друг? Трое товарищей переживают именно такую ситуацию, когда узнают правду на судебном заседании. Этот сериал не просто очередной детектив, а глубокая психологическая драма о том, как рушится доверие между людьми. Приходская священница Анна Хеллеберг Клюге, которая стала свидетелем этих событий, рассказывает, как паранойя и подозрения выжигали город изнутри, и как трудно людям потом снова учиться верить соседям и просто выходить на улицу без страха.

Пропавшие девушки: серийный убийца с Лонг-Айленда — IMDb 8.0

Когда на Лонг-Айленде начинают массово исчезать молодые женщины, полиция не спешит бить тревогу, списывая все на их образ жизни. Но за фасадом благополучного общества скрывается монстр. Фильм показывает жестокую реальность, где родственникам приходится буквально заставлять правоохранителей выполнять свою работу, и поднимает очень острые вопросы: почему жизнь одних людей стоит меньше других и почему правосудие иногда становится слепым в самый ответственный момент.

