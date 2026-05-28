3 найпопулярніші фільми на Netflix: головні хіти сезону

Сцена з фільму "Спочатку дами". Кадр з відео

Платформа Netflix час від часу оновлює свої рекорди, і якщо зазирнути в їхні офіційні звіти, той самий знаменитий портал Tudum, то там топ формується за досить суворою схемою. Головний критерій — скільки годин глядачі сумарно переглянули стрічку за перші 28 днів з моменту прем'єри.

Якщо брати саме цей стартовий спринт, то станом на 2026 рік у лідери вирвалася дуже різна компанія. Ось трійка проектів, які зібрали найбільше переглядів у перші чотири тижні.

"Напрочуд кмітливі створіння"

(8,2 млн переглядів)

Світла та трохи щемлива історія про те, що рятівне коло можна знайти там, де взагалі не чекаєш. Літня жінка Това, яка, щоб не залишатися наодинці зі своїми думками, влаштовується прибирати місцевий океанаріум вечорами. Самотність і нічні зміни зводять її з дивовижними мешканцями акваріумів. Це спілкування запускає ланцюжок дивних подій та відкриттів, які допомагають Тові залікувати старі душевні рани, знову відчути смак до життя та зрозуміти, куди рухатися далі.

"Спочатку дами"

(11,9 млн переглядів)

Абсолютний фаворит за кількістю переглядів, який побудований на класичному, але завжди актуальному прийомі "перевертня". Головний герой — затятий чоловік-шовініст, чиє світосприйняття змінюється після дивного інциденту. Він прокидається у паралельній реальності, де всім керують жінки, а чоловікам дісталася дівоча роль "слабкої статі". Поки бідолаха намагається адаптуватися до нових правил гри і вижити в цьому матріархаті, на горизонті з'являється харизматична та вибухова жінка. Вона додає його й без того складному життю ще більше перцю та перетворює спроби повернутися додому на суцільний квест.

"Верхівковий хижак"

(6,7 млн переглядів)

Напружений трилер про те, як спроба втекти від минулого перетворюється на боротьбу за виживання. Овдовіла альпіністка Саша не може прийти до тями після того, як її чоловік загинув під час експедиції в Норвегії. Щоб перезавантажитися та перевірити себе на міцність, вона їде на самоті в австралійську глушину. Там Саша зустрічає місцевого хлопця Бена, який здається цілком приязним, радить гарні краєвиди та підказує класну локацію для намету біля води. Проблема в тому, що під маскою доброзичливого провінціала ховається жорстокий маніяк, і Саша, сама того не знаючи, вже зробила крок у його пастку.

