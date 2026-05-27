Головна Кіно

Дата публікації: 27 травня 2026 19:19
Одна з найцікавіших новинок від Netflix з Дженніфер Лопес, що вийде у червні
Дженніфер Лопес. Кадр з відео

На Netflix представлений офіційний трейлер романтичної комедії "Офісний роман". Проєкт уже активно обговорюють після перших показів і промо. Головні ролі виконали Дженніфер Лопес та Бретт Ґолдштейн, що відомий за проектами "Тед Лассо" та "Тор: Кохання та грім". 

Новини.LIVE назве дату довгоочікуваної премʼєри.

Чому варто подивитися "Офісний роман" з Джей Ло

Фільм зняв режисер Ол Паркер, який був причетний до стрічком на кшталт "Мамма Мія 2" та "Готель Меріголд". Сценарій написали Бретт Голдштейн і Джо Келлі — і це один із перших великих романтичних проєктів Голдштейна як автора, а не лише актора.

За сюжетом усе тримається на класичній, але робочій для жанру ідеї. Перед нами сувора керівниця великої компанії Джекі Круз, яка намагається не піддаватися емоціям, і новий співробітник — молодий юрист — він вносить певні корективи в її життя. Вони працюють в одній корпорації, де заборонені службові романи, але саме це і стає головним конфліктом історії.

Назва компанії в історії — "Air Cruz", і саме там розгортаються всі події: офісні зустрічі, напруга між героями і ситуації, де професійна дистанція постійно дає тріщину.

Читайте також:

Окремо підкреслюють, що фільм має більш "дорослий" тон, ніж класичні романтичні комедії — із гумором, гострішими діалогами і більш сміливими сценами. За даними промоматеріалів, проєкт отримав рейтинг R по віковій категорії через підняті у фільмі теми та подачу. Тобто дітям до 17 років не радять його дивитися.

У трейлерах і промо також активно підкреслюють хімію між головними акторами. Після показів і прем’єрних заходів у пресі навіть з’являлися обговорення їхньої "екранної динаміки" та того, наскільки переконливо виглядає ця історія кохання.

Прем’єра "Офісного роману" запланована на 5 червня 2026 року.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
