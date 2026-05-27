Главная Кино Не пропустите в июне: новый фильм с Дженнифер Лопес от Netflix

Дата публикации 27 мая 2026 19:19
Одна из самых интересных новинок от Netflix с Дженнифер Лопес, что выйдет в июне
Дженнифер Лопес. Кадр из видео

На Netflix представлен официальный трейлер романтической комедии "Офисный роман". Проект уже активно обсуждают после первых показов и промо. Главные роли исполнили Дженнифер Лопес и Бретт Голдштейн, известный по проектам "Тед Лассо" и "Тор: Любовь и гром".

Новини.LIVE назовет дату долгожданной премьеры.

Почему стоит посмотреть "Офисный роман" с Джей Ло

Фильм снял режиссер Ол Паркер, который был причастен к лентам вроде "Мамма Мия 2" и "Отель Мэриголд". Сценарий написали Бретт Голдштейн и Джо Келли — и это один из первых крупных романтических проектов Голдштейна как автора, а не только актера.

По сюжету все держится на классической, но рабочей для жанра идее. Перед нами строгая руководительница крупной компании Джеки Круз, которая старается не поддаваться эмоциям, и новый сотрудник — молодой юрист — он вносит определенные коррективы в ее жизнь. Они работают в одной корпорации, где запрещены служебные романы, но именно это и становится главным конфликтом истории.

Название компании в истории — "Air Cruz", и именно там разворачиваются все события: офисные встречи, напряжение между героями и ситуации, где профессиональная дистанция постоянно дает трещину.

Читайте также:

Отдельно подчеркивается, что фильм имеет более "взрослый" тон, чем классические романтические комедии — с юмором, более острыми диалогами и более смелыми сценами. По данным промоматериалов, проект получил рейтинг R по возрастной категории из-за поднятых в фильме тем и подачи. То есть детям до 17 лет не советуют его смотреть.

В трейлерах и промо также активно подчеркивают химию между главными актерами. После показов и премьерных мероприятий в прессе даже появлялись обсуждения их "экранной динамики" и того, насколько убедительно выглядит эта история любви.

Премьера "Офисного романа" запланирована на 5 июня 2026 года.

Ранее мы писали об очень качественных сериалах на Netflix, часть из которых снята на реальных мотивах. Уникальные криминальные расследования.

Также мы сообщали, какой мини-сериал на Netflix по последним данным стал самым популярным. Криминальная драма "Юношество" стала настоящим хитом.

Дженнифер Лопес новый фильм фильмы на Netflix
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
