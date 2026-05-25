Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Збережіть, щоб не загубити: найкращі фільми на Netflix для вечора

Збережіть, щоб не загубити: найкращі фільми на Netflix для вечора

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 19:56
Цікаві фільми на Netflix на вечір: добірка з останніх новинок
Кіра Найтлі в фільмі "Жінка з каюти № 10". Кадр з відео

Якщо шукаєте дійсно хороше кіно на вечір, то ось найсильніші фільми на Netflix у різних жанрах, які точно не розчарують. Обирайте свій варіант, влаштовуйтеся зручніше та насолоджуйтеся якісним кінематографом.

Новини.LIVE розповість про фільми, що варті уваги.

Реклама

"Жінка з каюти № 10" (2025)

Якщо любите класичні розслідування в стилі Агати Крісті, але на сучасний лад — це ваш варіант. В центрі сюжету журналістка Лора, яка нарешті витягла свій щасливий квиток — престижний репортаж з борту розкішного круїзного лайнера. Навколо багатії, шампанське, ідеальна картинка. Але казка руйнується першої ж ночі.

Лора прокидається від дивних звуків і встигає помітити, як з сусідньої каюти у воду скидають людину. І тут починається найцікавіше. Капітан та екіпаж запевняють, що в тій каюті взагалі ніхто не плив, а всі пасажири на місці. Дівчині натякають, що їй просто здалося. Але вона точно знає, що бачила вбивство, і починає порпатися в брудній білизні цього елітного рейсу, навіть не усвідомлюючи, в яку смертельну пастку себе заганяє.

Реклама

"Продавці болю" (2023)

Історія про те, як далеко може зайти людина, яка відчула смак багатства. Головна героїня ще вчора рахувала копійки й не знала, чим забезпечити доньку, а сьогодні стає зіркою у великій фармацевтичній компанії. Старт кар'єри схожий на американську мрію, але велика фарма — це брудний бізнес. З часом вона розуміє, що її успіх побудований на людських життях, а за кожен мільйон на рахунку доведеться платити занадто високу ціну. Класна, динамічна картина про амбіції, цинізм та моральний вибір.

Читайте також:
Реклама

 "Ручна поклажа" (2024)

Все відбувається напередодні Різдва в аеропорту. Молодий хлопець, що відповідає за безпеку, ледь дає раду з потоком людей. І тут до нього підходить дуже спокійний, але моторошний пасажир. Ультиматум простий: або хлопець заплющує очі на небезпечний багаж і пропускає його в літак, або станеться катастрофа, яка зачепить його близьких. Час йде, рейс ось-ось злетить, а правильного рішення просто немає. Фільм тримає в напрузі з першої до останньої хвилини, ідеально підійде для тих, хто хоче полоскотати нерви після важкого дня.

Раніше ми писали про те, які серіали від Netflix подивитись, коли є вільний час. Мова як про кримінальні розслідування, так і життєві драми.

Реклама

Також ми повідомляли, які українські фільми представлені на Netflix. Cеред них нашумівший фільм "Ти — космос".

добірка фільмів фільми-трилери фільми на Netflix
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації