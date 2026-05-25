Цікаві фільми на Netflix на вечір: добірка з останніх новинок

Кіра Найтлі в фільмі "Жінка з каюти № 10". Кадр з відео

Якщо шукаєте дійсно хороше кіно на вечір, то ось найсильніші фільми на Netflix у різних жанрах, які точно не розчарують. Обирайте свій варіант, влаштовуйтеся зручніше та насолоджуйтеся якісним кінематографом.

Новини.LIVE розповість про фільми, що варті уваги.

Реклама

"Жінка з каюти № 10" (2025)

Якщо любите класичні розслідування в стилі Агати Крісті, але на сучасний лад — це ваш варіант. В центрі сюжету журналістка Лора, яка нарешті витягла свій щасливий квиток — престижний репортаж з борту розкішного круїзного лайнера. Навколо багатії, шампанське, ідеальна картинка. Але казка руйнується першої ж ночі.

Лора прокидається від дивних звуків і встигає помітити, як з сусідньої каюти у воду скидають людину. І тут починається найцікавіше. Капітан та екіпаж запевняють, що в тій каюті взагалі ніхто не плив, а всі пасажири на місці. Дівчині натякають, що їй просто здалося. Але вона точно знає, що бачила вбивство, і починає порпатися в брудній білизні цього елітного рейсу, навіть не усвідомлюючи, в яку смертельну пастку себе заганяє.

Реклама

"Продавці болю" (2023)

Історія про те, як далеко може зайти людина, яка відчула смак багатства. Головна героїня ще вчора рахувала копійки й не знала, чим забезпечити доньку, а сьогодні стає зіркою у великій фармацевтичній компанії. Старт кар'єри схожий на американську мрію, але велика фарма — це брудний бізнес. З часом вона розуміє, що її успіх побудований на людських життях, а за кожен мільйон на рахунку доведеться платити занадто високу ціну. Класна, динамічна картина про амбіції, цинізм та моральний вибір.

Читайте також:

Реклама

"Ручна поклажа" (2024)

Все відбувається напередодні Різдва в аеропорту. Молодий хлопець, що відповідає за безпеку, ледь дає раду з потоком людей. І тут до нього підходить дуже спокійний, але моторошний пасажир. Ультиматум простий: або хлопець заплющує очі на небезпечний багаж і пропускає його в літак, або станеться катастрофа, яка зачепить його близьких. Час йде, рейс ось-ось злетить, а правильного рішення просто немає. Фільм тримає в напрузі з першої до останньої хвилини, ідеально підійде для тих, хто хоче полоскотати нерви після важкого дня.

Раніше ми писали про те, які серіали від Netflix подивитись, коли є вільний час. Мова як про кримінальні розслідування, так і життєві драми.

Реклама

Також ми повідомляли, які українські фільми представлені на Netflix. Cеред них нашумівший фільм "Ти — космос".