Интересные фильмы на Netflix на вечер: подборка из последних новинок

Кира Найтли в фильме "Женщина из каюты № 10". Кадр из видео

Если ищете действительно хорошее кино на вечер, то вот самые сильные фильмы на Netflix в разных жанрах, которые точно не разочаруют. Выбирайте свой вариант, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь качественным кинематографом.

Новини.LIVE расскажет о фильмах, которые достойны внимания.

"Женщина из каюты № 10" (2025)

Если любите классические расследования в стиле Агаты Кристи, но на современный лад — это ваш вариант. В центре сюжета журналистка Лора, которая наконец-то вытянула свой счастливый билет — престижный репортаж с борта роскошного круизного лайнера. Вокруг богачи, шампанское, идеальная картинка. Но сказка рушится первой же ночью.

Лора просыпается от странных звуков и успевает заметить, как из соседней каюты в воду сбрасывают человека. И тут начинается самое интересное. Капитан и экипаж уверяют, что в той каюте вообще никто не плыл, а все пассажиры на месте. Девушке намекают, что ей просто показалось. Но она точно знает, что видела убийство, и начинает копаться в грязном белье этого элитного рейса, даже не осознавая, в какую смертельную ловушку себя загоняет.

"Продавцы боли" (2023)

История о том, как далеко может зайти человек, почувствовавший вкус богатства. Главная героиня еще вчера считала копейки и не знала, чем обеспечить дочь, а сегодня становится звездой в крупной фармацевтической компании. Старт карьеры похож на американскую мечту, но большая фарма — это грязный бизнес. Со временем она понимает, что ее успех построен на человеческих жизнях, а за каждый миллион на счету придется платить слишком высокую цену. Классная, динамичная картина об амбициях, цинизме и моральном выборе.

"Ручная кладь" (2024)

Все происходит накануне Рождества в аэропорту. Молодой парень, отвечающий за безопасность, едва справляется с потоком людей. И тут к нему подходит очень спокойный, но жуткий пассажир. Ультиматум прост: либо парень закрывает глаза на опасный багаж и пропускает его в самолет, либо произойдет катастрофа, которая заденет его близких. Время идет, рейс вот-вот взлетит, а правильного решения просто нет. Фильм держит в напряжении с первой до последней минуты, идеально подойдет для тех, кто хочет пощекотать нервы после тяжелого дня.

