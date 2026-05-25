Знаменитый Энтони Хопкинс в экранизации Стивена Кинга: культовый фильм

Когда мы говорим об экранизациях Стивена Кинга, в голове сразу возникают образы мрачного отеля из "Сияния" или стены тюрьмы "Шоушенка". Вспоминаем Энтони Хопкинса и перед глазами возникает жуткая улыбка Ганнибала Лектера. Но мало кто помнит о совсем другом кино — тихом, глубоком и незаслуженно забытом. Речь о ленте "Сердца в Атлантиде" (2001).

Чем особенный фильм "Сердца в Атлантиде"

В центре сюжета 11-летний парень Бобби, который воспитывается одинокой матерью в провинциальном городке. Его привычная жизнь меняется, когда комнату на верхнем этаже арендует чудаковатый пожилой мужчина Тед Бротиган, которого блестяще сыграл Хопкинс.

Между стариком и мальчиком зародилась настоящая дружба. Со временем Тед открывает Бобби свою тайну: он обладает паранормальным даром. Но эта способность — не суперсила, а проклятие, ведь за мужчиной охотятся таинственные "низшие люди" в желтых плащах. История держит в напряжении не из-за экшена, а из-за постоянного ожидания неизбежного финала. Это рассказ о взрослении, потере иллюзий и о том, что за любую магию в мире взрослых приходится платить.

Несколько интересных фактов о фильме:

Маленького Бобби сыграл Антон Ельчин. Они с Хопкинсом настолько сблизились на съемочной площадке, что известный актер подарил парню трехтомник Станиславского.

Лента снята по мотивам одноименной книги Кинга, но режиссер взял за основу лишь одну повесть из сборника ("Низкие люди в желтых пальто"). Само же название "Сердца в Атлантиде" принадлежит другой части книги, которую в фильм вообще не включили. Однако название оставили — просто ради той самой меланхоличной атмосферы и красивого звучания.

Если вы устали от предсказуемых блокбастеров и ищете настоящее, душевное кино для уютного вечера — обратите внимание на этот фильм. Энтони Хопкинс здесь показал совершенно другую грань своего таланта, далекую от образов маньяков и преступников.

