Знаменитый Энтони Хопкинс в экранизации Стивена Кинга: культовый фильм

Мало кто видел: недооцененный фильм с Хопкинсом по Стивену Кингу
Когда мы говорим об экранизациях Стивена Кинга, в голове сразу возникают образы мрачного отеля из "Сияния" или стены тюрьмы "Шоушенка". Вспоминаем Энтони Хопкинса и перед глазами возникает жуткая улыбка Ганнибала Лектера. Но мало кто помнит о совсем другом кино — тихом, глубоком и незаслуженно забытом. Речь о ленте "Сердца в Атлантиде" (2001).
Новини.LIVE расскажет о ней подробнее.
Чем особенный фильм "Сердца в Атлантиде"
В центре сюжета 11-летний парень Бобби, который воспитывается одинокой матерью в провинциальном городке. Его привычная жизнь меняется, когда комнату на верхнем этаже арендует чудаковатый пожилой мужчина Тед Бротиган, которого блестяще сыграл Хопкинс.
Между стариком и мальчиком зародилась настоящая дружба. Со временем Тед открывает Бобби свою тайну: он обладает паранормальным даром. Но эта способность — не суперсила, а проклятие, ведь за мужчиной охотятся таинственные "низшие люди" в желтых плащах. История держит в напряжении не из-за экшена, а из-за постоянного ожидания неизбежного финала. Это рассказ о взрослении, потере иллюзий и о том, что за любую магию в мире взрослых приходится платить.
Несколько интересных фактов о фильме:
- Маленького Бобби сыграл Антон Ельчин. Они с Хопкинсом настолько сблизились на съемочной площадке, что известный актер подарил парню трехтомник Станиславского.
- Лента снята по мотивам одноименной книги Кинга, но режиссер взял за основу лишь одну повесть из сборника ("Низкие люди в желтых пальто"). Само же название "Сердца в Атлантиде" принадлежит другой части книги, которую в фильм вообще не включили. Однако название оставили — просто ради той самой меланхоличной атмосферы и красивого звучания.
Если вы устали от предсказуемых блокбастеров и ищете настоящее, душевное кино для уютного вечера — обратите внимание на этот фильм. Энтони Хопкинс здесь показал совершенно другую грань своего таланта, далекую от образов маньяков и преступников.
Ранее мы писали о том, какие экранизации Шерлока Холмса являются самыми известными в мире кино. Их стоит увидеть поклонникам детектива.
Также мы сообщали, какие фильмы-экранизации должен увидеть мир в 2026 году. Это настоящие шедевры.