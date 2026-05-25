Знаменитий Ентоні Гопкінс у екранізації Стівена Кінга: культовий фільм

Мало хто бачив: недооцінений фільм з Гопкінсом за Стівеном Кінгом
Коли ми говоримо про екранізації Стівена Кінга, у голові одразу виникають образи похмурого готелю з "Сяйва" або стіни в’язниці "Шоушенка". Згадуємо Ентоні Гопкінса і перед очима постає моторошна посмішка Ганнібала Лектера. Але мало хто пам'ятає про зовсім інше кіно — тихе, глибоке і незаслужено забуте. Мова про стрічку "Серця в Атлантиді" (2001).
Новини.LIVE розповість про неї детальніше.
Чим особливий фільм "Серця в Атлантиді"
У центрі сюжету 11-річний хлопець Боббі, який виховується самотньою матір'ю в провінційному містечку. Його звичне життя змінюється, коли кімнату на верхньому поверсі орендує дивакуватий літній чоловік Тед Бротіган, якого блискуче зіграв Гопкінс.
Між старим і хлопчиком зародилася справжня дружба. Згодом Тед відкриває Боббі свою таємницю: він має паранормальний дар. Але ця здібність — не суперсила, а прокляття, адже за чоловіком полюють таємничі "нижчі люди" у жовтих плащах. Історія тримає в напрузі не через екшен, а через постійне очікування неминучого фіналу. Це розповідь про дорослішання, втрату ілюзій і про те, що за будь-яку магію у світі дорослих доводиться платити.
Кілька цікавих фактів про фільм:
- Маленького Боббі зіграв Антон Єльчін. Вони з Гопкінсом настільки зблизилися на знімальному майданчику, що виданий актор подарував хлопцеві тритомник Станіславського.
- Стрічка знята за мотивами однойменної книги Кінга, але режисер взяв за основу лише одну повість зі збірки ("Низькі люди в жовтих пальтах"). Сама ж назва "Серця в Атлантиді" належить іншій частині книги, яку у фільм взагалі не включили. Проте назву залишили — просто заради тієї самої меланхолійної атмосфери та красивого звучання.
Якщо ви втомилися від передбачуваних блокбастерів і шукаєте справжнє, душевне кіно для затишного вечора — зверніть увагу на цей фільм. Ентоні Гопкінс тут показав абсолютно іншу грань свого таланту, далеку від образів маніяків та злочинців.
