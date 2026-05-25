Знаменитий Ентоні Гопкінс у екранізації Стівена Кінга: культовий фільм

Ентоні Гопкінс. Кадр з відео

Коли ми говоримо про екранізації Стівена Кінга, у голові одразу виникають образи похмурого готелю з "Сяйва" або стіни в’язниці "Шоушенка". Згадуємо Ентоні Гопкінса і перед очима постає моторошна посмішка Ганнібала Лектера. Але мало хто пам'ятає про зовсім інше кіно — тихе, глибоке і незаслужено забуте. Мова про стрічку "Серця в Атлантиді" (2001).

Новини.LIVE розповість про неї детальніше.

Чим особливий фільм "Серця в Атлантиді"

У центрі сюжету 11-річний хлопець Боббі, який виховується самотньою матір'ю в провінційному містечку. Його звичне життя змінюється, коли кімнату на верхньому поверсі орендує дивакуватий літній чоловік Тед Бротіган, якого блискуче зіграв Гопкінс.

Між старим і хлопчиком зародилася справжня дружба. Згодом Тед відкриває Боббі свою таємницю: він має паранормальний дар. Але ця здібність — не суперсила, а прокляття, адже за чоловіком полюють таємничі "нижчі люди" у жовтих плащах. Історія тримає в напрузі не через екшен, а через постійне очікування неминучого фіналу. Це розповідь про дорослішання, втрату ілюзій і про те, що за будь-яку магію у світі дорослих доводиться платити.

Кілька цікавих фактів про фільм:

Читайте також:

Маленького Боббі зіграв Антон Єльчін. Вони з Гопкінсом настільки зблизилися на знімальному майданчику, що виданий актор подарував хлопцеві тритомник Станіславського.

Стрічка знята за мотивами однойменної книги Кінга, але режисер взяв за основу лише одну повість зі збірки ("Низькі люди в жовтих пальтах"). Сама ж назва "Серця в Атлантиді" належить іншій частині книги, яку у фільм взагалі не включили. Проте назву залишили — просто заради тієї самої меланхолійної атмосфери та красивого звучання.

Якщо ви втомилися від передбачуваних блокбастерів і шукаєте справжнє, душевне кіно для затишного вечора — зверніть увагу на цей фільм. Ентоні Гопкінс тут показав абсолютно іншу грань свого таланту, далеку від образів маніяків та злочинців.

Раніше ми писали про те, які екранізації Шерлока Холмса є найвідомішими у світі кіно. Їх варто побачити шанувальникам детективу.

Також ми повідомляли, які фільми-екранізації має побачити світ у 2026 році. Це мають бути справжні шедеври.