Современные фильмы о любви: лучшие романтические комедии и драмы

Фрагмент из фильма "Возлюбленный из будущего". Кадр из видео

Кино уже давно переросло эпоху примитивного юмора и предсказуемых сюжетов. Сегодня нам хочется видеть на экране настоящую жизнь — с ее нелепыми ситуациями, над которыми хочется посмеяться, и одновременно с моментами, когда хочется даже немного поплакать.

Новини.LIVE расскажет о трех совершенно разных, но одинаково сильных историях о том, как чувства меняют нас и наш мир.

"Возлюбленный из будущего" (2013)

На совершеннолетие главного героя его отец открывает семейный секрет: все мужчины в их роду умеют возвращаться в прошлое. Именно такой "бонус" получает скромный парень Тим. Конечно, вместо того, чтобы спасать мир или играть на бирже, Тим решает использовать этот дар для куда более сложной миссии — найти любовь и покорить сердце девушки своей мечты. Правда, даже имея в кармане бесконечное количество попыток переписать неудачные свидания или глупые фразы, он быстро понимает, что идеальная жизнь не застрахована от закрученных поворотов судьбы, а некоторые моменты не стоит исправлять.

"Дневник памяти" (2004)

Классика, которая никогда не надоест. Это лирический и одновременно щемящий рассказ об Элли и Ное. Они познакомились еще совсем юными на летней ярмарке. Он — обычный работяга без гроша за душой, она — красавица из богатой аристократической семьи. Родители девушки, конечно, сделали все, чтобы разрушить этот "неперспективный" роман.

Дальше были годы разлуки, война, письма, исчезающие в никуда, и совершенно разные взрослые жизни. Элли уже готовится к свадьбе с успешным и одобренным семьей женихом, а Ной отстраивает старый дом, о котором они когда-то вместе мечтали. Но настоящие чувства так просто не исчезают, и одна случайная встреча заставляет их вспомнить все.

"До встречи с тобой" (2016)

Уилл Трейнор когда-то имел все: успешную карьеру в банке, деньги, жажду экстрима. Но страшная авария приковала его к инвалидной коляске, отобрав смысл существования и превратив в циничного отсутствующего затворника.

Все меняется, когда в его доме появляется Лу Кларк — странная, яркая девушка, которая ищет хоть какую-то работу. Ее искренность и оптимизм шаг за шагом разрушают стену, которую Уилл выстроил вокруг себя. Это история о том, как один человек может вернуть другого к жизни, даже если их совместное время на этом свете слишком ограничено, а финальным аккордом этих отношений становится желанное путешествие в Париж.

