Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Королева комедий: фильмы с Дженнифер Энистон для хорошего настроения

Королева комедий: фильмы с Дженнифер Энистон для хорошего настроения

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 16:59
Лучшие фильмы с Дженнифер Энистон: подборка на любой вкус
Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер. Кадр из видео

Многим известная Дженнифер Энистон — это та самая актриса, которую мы любим не только за прическу Рэйчел из "Друзей", а за то, что она в каждом кадре кажется своим человеком. У нее есть этот редкий дар: она может быть смешной, трогательной или даже немного странной, но всегда остается настоящей.

Если вы ищете, что бы такого посмотреть вечером, чтобы и посмеяться, и отдохнуть, Новини.LIVE представит несколько лент с Джен, которые точно стоят вашего времени.

"Мы — Миллеры" (2013)

Это кино о том, как совершенно случайные люди пытаются изобразить идеальную американскую семью. Главный герой попадает впросак с долгами, и теперь ему надо перевезти контрабанду через границу. План "гениальный": взять фургон, соседку-стриптизершу (здесь Энистон просто огонь), диковатого парня и девушку-беглянку. Вместе они становятся семьей Миллеров. Дорожное приключение получилось максимально непристойным, но очень смешным.

"Ходят слухи" (2005)

Здесь история закручена вокруг семейных скелетов в шкафу. Сара, которую играет Энистон, готовится к свадьбе, но постоянно сомневается, тот ли это мужчина. Приехав домой на свадьбу сестры, она узнает пикантную подробность: оказывается, ее мама и даже бабушка в свое время имели роман с одним и тем же красавчиком. Сара решает лично найти этого "соблазнителя поколений".

"Загадочное убийство" (2019)

Супруги наконец отправляются в долгожданный отпуск в Европу и оказываются на яхте миллиардера посреди детективного триллера. Обычные супруги — коп-неудачник и парикмахерша, помешанная на детективах, — становятся главными подозреваемыми в убийстве богача. Этот фильм современная ироничная версия Агаты Кристи, где Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон постоянно спорят, пытаясь оправдать себя.

Читайте также:

"А вот и Полли" (2004)

Бедный Рубен — парень, который просчитывает все риски в жизни, но не смог просчитать измену жены во время медового месяца. Когда он возвращается домой разбитый, судьба подбрасывает ему Полли. Она полная противоположность стабильности: обожает острую пищу, экстрим и не терпит никаких планов. Это классическая комедия о том, как противоположности притягиваются и как важно иногда просто перестать бояться жить.

Ранее мы писали о том, какой новый сериал с Николь Кидман и Эль Фаннинг посмотреть. Мимо этой новинки от Apple TV+ трудно пройти мимо.

Также мы сообщали, игрой в какой драме очень впечатлила голливудская актриса Дженнифер Лоуренс. С ним в этом фильме снялся Роберт Паттинсон.

Дженнифер Энистон лучшие фильмы подборка фильмов
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации