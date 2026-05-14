Лучшие фильмы с Дженнифер Энистон: подборка на любой вкус

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер. Кадр из видео

Многим известная Дженнифер Энистон — это та самая актриса, которую мы любим не только за прическу Рэйчел из "Друзей", а за то, что она в каждом кадре кажется своим человеком. У нее есть этот редкий дар: она может быть смешной, трогательной или даже немного странной, но всегда остается настоящей.

Новини.LIVE представит несколько лент с Джен, которые точно стоят вашего времени.

"Мы — Миллеры" (2013)

Это кино о том, как совершенно случайные люди пытаются изобразить идеальную американскую семью. Главный герой попадает впросак с долгами, и теперь ему надо перевезти контрабанду через границу. План "гениальный": взять фургон, соседку-стриптизершу (здесь Энистон просто огонь), диковатого парня и девушку-беглянку. Вместе они становятся семьей Миллеров. Дорожное приключение получилось максимально непристойным, но очень смешным.

"Ходят слухи" (2005)

Здесь история закручена вокруг семейных скелетов в шкафу. Сара, которую играет Энистон, готовится к свадьбе, но постоянно сомневается, тот ли это мужчина. Приехав домой на свадьбу сестры, она узнает пикантную подробность: оказывается, ее мама и даже бабушка в свое время имели роман с одним и тем же красавчиком. Сара решает лично найти этого "соблазнителя поколений".

"Загадочное убийство" (2019)

Супруги наконец отправляются в долгожданный отпуск в Европу и оказываются на яхте миллиардера посреди детективного триллера. Обычные супруги — коп-неудачник и парикмахерша, помешанная на детективах, — становятся главными подозреваемыми в убийстве богача. Этот фильм современная ироничная версия Агаты Кристи, где Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон постоянно спорят, пытаясь оправдать себя.

"А вот и Полли" (2004)

Бедный Рубен — парень, который просчитывает все риски в жизни, но не смог просчитать измену жены во время медового месяца. Когда он возвращается домой разбитый, судьба подбрасывает ему Полли. Она полная противоположность стабильности: обожает острую пищу, экстрим и не терпит никаких планов. Это классическая комедия о том, как противоположности притягиваются и как важно иногда просто перестать бояться жить.

