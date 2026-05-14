Головна Кіно Королева комедій: фільми із Дженніфер Еністон для гарного настрою

Дата публікації: 14 травня 2026 16:59
Найкращі фільми з Дженніфер Еністон: добірка на будь-який смак
Дженніфер Еністон та Адам Сендлер. Кадр з відео

Багатьом відома Дженніфер Еністон — це та сама акторка, яку ми любимо не лише за зачіску Рейчел із "Друзів", а за те, що вона в кожному кадрі здається своєю людиною. У неї є цей рідкісний дар: вона може бути смішною, зворушливою чи навіть трохи дивною, але завжди залишається справжньою. 

Якщо ви шукаєте, що б такого подивитися ввечері, щоб і посміятися, і відпочити, Новини.LIVE представить кілька стрічок з Джен, які точно варті вашого часу.

"Ми — Міллери" (2013)

Це кіно про те, як абсолютно випадкові люди намагаються вдати ідеальну американську сім'ю. Головний герой потрапляє в халепу з боргами, і тепер йому треба перевезти контрабанду через кордон. План "геніальний": взяти фургон, сусідку-стриптизерку (тут Еністон просто вогонь), дикуватого хлопця та дівчину-втікачку. Разом вони стають сім'єю Міллерів. Дорожня пригода вийшла максимально непристойною, але дуже смішною.

"Ходять чутки" (2005)

Тут історія закручена навколо сімейних скелетів у шафі. Сара, яку грає Еністон, готується до весілля, але постійно вагається, чи це саме той чоловік. Приїхавши додому на весілля сестри, вона дізнається пікантну подробицю: виявляється, її мама і навіть бабуся свого часу мали роман з одним і тим самим красунчиком. Сара вирішує особисто знайти цього "спокусника поколінь".

"Загадкове вбивство" (2019)

Подружжя нарешті відправляється у довгоочікувану відпустку в Європу та опиняється на яхті мільярдера посеред детективного трилера. Звичайне подружжя — коп-невдаха та перукарка, схиблена на детективах, — стають головними підозрюваними у вбивстві багатія. Цей фільм сучасна іронічна версія Агати Крісті, де Адам Сендлер та Дженніфер Еністон постійно сперечаються, намагаючись виправдати себе.

"А ось і Поллі" (2004)

Бідний Рубен — хлопець, який прораховує всі ризики у житті, але не зміг прорахувати зраду дружини під час медового місяця. Коли він повертається додому розбитий, доля підкидає йому Поллі. Вона повна протилежність стабільності: обожнює гостру їжу, екстрим і не терпить ніяких планів. Це класична комедія про те, як протилежності притягуються і як важливо іноді просто перестати боятися жити.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Ксенія Микулець
