Улюблені фільми Катерини Кузнєцової: що дивиться акторка

Катерина Кузнєцова. Фото з Instagram.com/katykino

Українська акторка Катерина Кузнєцова в інтерв’ю для "Okay Eva" розповіла про фільми, які їй справді запам’яталися. Це те кіно, яке на її думку, несе певний сенс і змушує замислитися про важливі речі.

Редакція Новини.LIVE розповість про ці стрічки більше.

Які фільми дивиться Катерина Кузнєцова

"Лобстер" — одна з таких стрічок. У ній показаний дивний світ, де самотність вважається проблемою. Людей без пари відправляють у спеціальний готель і дають обмежений час, щоб знайти стосунки. Якщо не виходить — їх перетворюють на тварин. У центрі історії чоловік, який взагалі не поспішає вписуватись у ці правила.

Ще один фільм у її добірці — "Сонцестояння". Початок можна сказати майже безтурботний: компанія друзів приїжджає на шведський фестиваль у село, де тривають давні традиції. Дуже швидко святкова атмосфера змінюється на щось зовсім інше, що викликає тривогу і хвилювання за головних героїв.

"Антихрист" — значно важча історія для перегляду. Подружжя переживає смерть дитини і намагається впоратися з горем наодинці, у будинку в лісі. Але замість заспокоєння там з’являється ще більше напруги, страху і внутрішнього зла, яке поступово виходить назовні.

"Життя спочатку" — про пару, яка зовні має ідеальне життя: дім, роботу, дітей. Але між ними давно немає близькості. Вони вирішують кардинально все змінити й переїхати до Парижа, сподіваючись почати з чистого аркуша. Та нове місто не вирішує старих проблем.

