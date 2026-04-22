Любимые фильмы Екатерины Кузнецовой: что смотрит актриса

Украинская актриса Екатерина Кузнецова в интервью для "Okay Eva" рассказала о фильмах, которые ей действительно запомнились. Это то кино, которое по ее мнению, несет определенный смысл и заставляет задуматься о важных вещах.

Какие фильмы смотрит Екатерина Кузнецова

"Лобстер " — одна из таких лент. В ней показан странный мир, где одиночество считается проблемой. Людей без пары отправляют в специальный отель и дают ограниченное время, чтобы найти отношения. Если не получается — их превращают в животных. В центре истории мужчина, который вообще не спешит вписываться в эти правила.

Еще один фильм в ее подборке — "Солнцестояние". Начало можно сказать почти беззаботное: компания друзей приезжает на шведский фестиваль в деревню, где продолжаются давние традиции. Очень быстро праздничная атмосфера меняется на что-то совсем другое, что вызывает тревогу и волнение за главных героев.

"Антихрист " — значительно более тяжелая история для просмотра. Супруги переживают смерть ребенка и пытаются справиться с горем наедине, в доме в лесу. Но вместо успокоения там появляется еще больше напряжения, страха и внутреннего зла, которое постепенно выходит наружу.

"Жизнь сначала " — о паре, которая внешне имеет идеальную жизнь: дом, работу, детей. Но между ними давно нет близости. Они решают кардинально все изменить и переехать в Париж, надеясь начать с чистого листа. Но новый город не решает старых проблем.

