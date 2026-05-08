Комедии 2026, которые захочется посоветовать друзьям: подборка лучших

Дата публикации 8 мая 2026 22:00
Лучшие комедии 2026 года, которые приятно удивили зрителей: легкое кино на вечер
Фрагмент из фильма "Холостяк в Италии". Кадр из видео

Согласитесь, что после тяжелой недели лучше всего заходит легкое кино. Речь о комедиях, которые действительно помогают расслабиться и переключиться.

Новини.LIVE подготовили для вас небольшой список фильмов, которые идеально подойдут, если хочется немного посмеяться.

"Нирванна: Группа, шоу, фильм"

Мэтт и Джей — типичные фанаты музыки. У них есть огромное желание покорить стадионы, но абсолютно нулевой репертуар. Пока ребята тщетно пытаются покорить мир шоу-бизнеса, судьба подбрасывает им сюрприз в духе фантастики: они проваливаются в 2008 год. Это времена, когда они только взяли в руки инструменты. Теперь главное — не испортить все, встретив самих себя в прошлом. Ведь один неправильный шаг и будущее может кардинально измениться.

IMDb: 8.2

"Холостяк в Италии"

Главного героя бросают прямо у алтаря. Все, свадьбы не будет. Другой бы уехал домой страдать, но наш герой Мэтт решает иначе. Он отправляется в Италию — туда, где должен был праздновать начало семейной жизни. Только теперь это не романтический отпуск, а соло-трип, полный неожиданных знакомств и итальянского колорита. Оказывается, разбитое сердце лечится гораздо быстрее под солнцем Тосканы.

Читайте также:

IMDb: 7.4

"Майк и Ник и Ник и Элис"

У гангстера Ника все было под контролем, пока он не узнал, что жена Элис крутит роман с его другом Майком. Казалось бы, классический треугольник, если бы на пороге не появился еще один Ник. Только старший, более опытный и из будущего. Пришелец пытается уберечь свою "младшую версию" от роковых ошибок, которые разрушат его жизнь. Пока они разбираются, кто кого предает и кто в кого стреляет, Майк попадает в такую передрягу, что обычная месть отходит на второй план.

IMDb: 6.8

"Подражатели"

Сэм искренне пытается быть крутым имитатором, но, честно говоря, получается у него так себе. Зрители не в восторге, денег нет, а уверенность в себе где-то ниже плинтуса. В момент полного отчаяния он встречает Фергуса. Это не просто кукла для выступлений, а нечто гораздо более загадочное. Фергус становится для Сэма шансом на успех, о котором тот даже не мечтал. Но за каждую сделку с необычным реквизитом приходится платить, и часто цена слишком высока.

IMDb: 6.8

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
