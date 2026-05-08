Найкращі комедії 2026 року, які приємно здивували глядачів: легке кіно на вечір

Погодьтеся, що після тяжкого тижня найкраще заходить легке кіно. Мова про комедії, які дійсно допомагають розслабитися і переключитися.

Новини.LIVE підготували для вас невеликий список фільмів, які ідеально підійдуть, якщо хочеться трохи посміятися.

"Нірванна: Гурт, шоу, фільм"

Метт і Джей — типові фанати музики. У них є величезне бажання підкорити стадіони, але абсолютно нульовий репертуар. Поки хлопці марно намагаються підкорити світ шоу-бізнесу, доля підкидає їм сюрприз у дусі фантастики: вони провалюються у 2008 рік. Це часи, коли вони тільки взяли в руки інструменти. Тепер головне — не допустити помилок, зустрівши самих себе в минулому. Адже один неправильний крок і майбутнє може кардинально змінитися.

IMDb: 8.2

"Холостяк в Італії"

Головного героя кидають прямо біля вівтаря. Все, весілля не буде. Інший би поїхав додому страждати, але наш герой Метт вирішує інакше. Він вирушає в Італію — туди, де мав святкувати початок сімейного життя. Тільки тепер це не романтична відпустка, а соло-тріп, сповнений несподіваних знайомств та італійського колориту. Виявляється, розбите серце лікується набагато швидше під сонцем Тоскани.

IMDb: 7.4

"Майк і Нік і Нік і Еліс"

У гангстера Ніка все було під контролем, поки він не дізнався, що дружина Еліс крутить роман з його другом Майком. Здавалося б, класичний трикутник, якби на порозі не з'явився ще один Нік. Тільки старший, досвідченіший і з майбутнього. Прибулець намагається вберегти свою "молодшу версію" від фатальних помилок, які зруйнують його життя. Поки вони розбираються, хто кому зраджує і хто в кого стріляє, Майк потрапляє в таку халепу, що звичайна помста відходить на другий план.

IMDb: 6.8

"Наслідувачі"

Сем щиро намагається бути крутим імітатором, але, чесно кажучи, виходить у нього так собі. Глядачі не в захваті, грошей немає, а впевненість у собі десь нижче плінтуса. У момент повного відчаю він зустрічає Фергуса. Це не просто лялька для виступів, а щось набагато загадковіше. Фергус стає для Сема шансом на успіх, про який той навіть не мріяв. Але за кожну угоду з незвичайним реквізитом доводиться платити, і часто ціна занадто висока.

IMDb: 6.8

