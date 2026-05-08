Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Комедії 2026, які захочеться порадити друзям: добірка кращих

Комедії 2026, які захочеться порадити друзям: добірка кращих

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 22:00
Найкращі комедії 2026 року, які приємно здивували глядачів: легке кіно на вечір
Фрагмент з фільму "Холостяк в Італії". Кадр з відео

Погодьтеся, що після тяжкого тижня найкраще заходить легке кіно. Мова про комедії, які дійсно допомагають розслабитися і переключитися.

Новини.LIVE підготували для вас невеликий список фільмів, які ідеально підійдуть, якщо хочеться трохи посміятися. 

"Нірванна: Гурт, шоу, фільм" 

Метт і Джей — типові фанати музики. У них є величезне бажання підкорити стадіони, але абсолютно нульовий репертуар. Поки хлопці марно намагаються підкорити світ шоу-бізнесу, доля підкидає їм сюрприз у дусі фантастики: вони провалюються у 2008 рік. Це часи, коли вони тільки взяли в руки інструменти. Тепер головне — не допустити помилок, зустрівши самих себе в минулому. Адже один неправильний крок і майбутнє може кардинально змінитися. 

IMDb: 8.2

"Холостяк в Італії" 

Головного героя кидають прямо біля вівтаря. Все, весілля не буде. Інший би поїхав додому страждати, але наш герой Метт вирішує інакше. Він вирушає в Італію — туди, де мав святкувати початок сімейного життя. Тільки тепер це не романтична відпустка, а соло-тріп, сповнений несподіваних знайомств та італійського колориту. Виявляється, розбите серце лікується набагато швидше під сонцем Тоскани.

Читайте також:

IMDb: 7.4

"Майк і Нік і Нік і Еліс" 

У гангстера Ніка все було під контролем, поки він не дізнався, що дружина Еліс крутить роман з його другом Майком. Здавалося б, класичний трикутник, якби на порозі не з'явився ще один Нік. Тільки старший, досвідченіший і з майбутнього. Прибулець намагається вберегти свою "молодшу версію" від фатальних помилок, які зруйнують його життя. Поки вони розбираються, хто кому зраджує і хто в кого стріляє, Майк потрапляє в таку халепу, що звичайна помста відходить на другий план. 

IMDb: 6.8

"Наслідувачі" 

Сем щиро намагається бути крутим імітатором, але, чесно кажучи, виходить у нього так собі. Глядачі не в захваті, грошей немає, а впевненість у собі десь нижче плінтуса. У момент повного відчаю він зустрічає Фергуса. Це не просто лялька для виступів, а щось набагато загадковіше. Фергус стає для Сема шансом на успіх, про який той навіть не мріяв. Але за кожну угоду з незвичайним реквізитом доводиться платити, і часто ціна занадто висока.

IMDb: 6.8

Раніше ми писали про те, на яку українську комедію варто сходити в кіно цього року.

Також ми ділилися добіркою гарних американських комедій. На будь-який смак.

фільми новий фільм кращі комедії
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації