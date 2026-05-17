Сучасні фільми про кохання: найкращі романтичні комедії та драми

Фрагмент з фільму "Коханий з майбутнього". Кадр з відео

Кіно вже давно переросло епоху примітивного гумору та передбачуваних сюжетів. Сьогодні нам хочеться бачити на екрані справжнє життя — з його безглуздими ситуаціями, над якими хочеться посміятися, і водночас із моментами, коли хочеться навіть трохи поплакати.

Новини.LIVE розповість про три абсолютно різні, але однаково сильні історії про те, як почуття змінюють нас і наш світ.

"Коханий з майбутнього" (2013)

На повноліття головного героя його батько відкриває сімейний секрет: усі чоловіки у їх роді вміють повертатися в минуле. Саме такий "бонус" отримує скромний хлопець Тім. Звісно, замість того, щоб рятувати світ чи грати на біржі, Тім вирішує використати цей дар для куди складнішої місії — знайти кохання і підкорити серце дівчини своєї мрії. Щоправда, навіть маючи в кишені нескінченну кількість спроб переписати невдалі побачення чи дурні фрази, він швидко розуміє, що ідеальне життя не застраховане від закручених поворотів долі, а деякі моменти не варто виправляти.

"Щоденник памʼяті" (2004)

Класика, яка ніколи не набридне. Це лірична й водночас щемлива розповідь про Еллі та Ноя. Вони познайомилися ще зовсім юними на літньому ярмарку. Він — звичайний роботяга без гроша за душею, вона — красуня з заможної аристократичної родини. Батьки дівчини, звісно, зробили все, щоб зруйнувати цей "неперспективний" роман.

Далі були роки розлуки, війна, листи, що зникали в нікуди, і зовсім різні дорослі життя. Еллі вже готується до весілля з успішним та схваленим родиною нареченим, а Ной відбудовує старий будинок, про який вони колись разом мріяли. Але справжні почуття так просто не зникають, і одна випадкова зустріч змушує їх згадати все.

"До зустрічі з тобою" (2016)

Вілл Трейнор колись мав усе: успішну кар'єру в банку, гроші, жагу до екстриму. Але страшна аварія прикувала його до інвалідного візка, відібравши сенс існування та перетворивши на цинічного відсутнього затворника.

Усе змінюється, коли в його домі з'являється Лу Кларк — дивакувата, яскрава дівчина, яка шукає хоч якусь роботу. Її щирість та оптимізм крок за кроком руйнують стіну, яку Вілл вибудував навколо себе. Це історія про те, як одна людина може повернути іншу до життя, навіть якщо їхній спільний час на цьому світі надто обмежений, а фінальним акордом цих стосунків стає омріяна подорож до Парижа.

