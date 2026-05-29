Сучасні фільми про кохання з високим рейтингом: добірка на вечір

Фрагмент з фільму "Так близько до горизонту". Кадр з відео

Попри всі наші космічні мандрівки, розщеплені атоми та технологічні дива, ми так і не навчилися розкладати по поличках одне — любов. Вона досі залишається чимось невловимим. Хтось знаходить у ній спокій, хтось — суцільний хаос, але байдужим не залишається ніхто. Кінематограф, звісно, теж не припиняє шукати відповіді, щоразу розкриваючи цю тему по-новому.

Новини.LIVE розповість про три абсолютно різні, але по-своєму хороші стрічки, які показують, якими дивними, пристрасними чи навіть болючими можуть бути стосунки.

"Суперники" (2024)

Рейтинг: IMDb – 7.2

Лука Гуаданьїно знову зняв кіно, від якого важко відірвати погляд. Цього разу він закинув класичний любовний трикутник у жорсткий світ великого тенісу. Тут почуття, амбіції та жага до перемоги настільки переплелися, що звичайний корт стає полем битви за владу та серце. Сама гра тут — це не просто спорт, а чиста метафора того, як герої маніпулюють одне одним і намагаються домінувати в житті.

"Люблю тебе ненавидіти" (2023)

Рейтинг: IMDb – 6.5

Якщо вам хочеться чогось легкого, але з перцем — це ідеальний варіант. Історія починається стандартно: іскри, перше побачення, а потім — гучний факап, після якого Бен і Бі (їх зіграли харизматичні Ґлен Павелл та Сідні Свіні) просто терпіти не можуть одне одного. Проте доля як завжди іронічна, і їм доводиться грати закоханих на чужому весіллі в Австралії. Красива картинка, сонячні пейзажі, влучний гумор і той самий трек "Unwritten", який розірвав соцмережі, зробили цей фільм головним ромкомом останніх років.

"Так близько до горизонту" (2019)

Рейтинг: IMDb – 6.6

Німецька драма, яка змусить дістати серветки навіть скептиків. В основу лягла реальна і дуже непроста історія письменниці Джессіки Кох. Головна героїня закохується в ідеального, на перший погляд, хлопця — красеня-атлета Денні. Проте за фасадом успіху ховаються важкі таємниці минулого та діагноз, який змінює все. Це кіно про дорослішання, складні рішення та про те, чи готова юна дівчина боротися за свої почуття, коли фінал наперед відомий.

