Ромкоми на Netflix, які лідирують за переглядами: добірка на вечір

Сцена з фільму "Гравці". Кадр з відео

Як і сотні років тому, ми не маємо універсальної формули для кохання. Ця загадка досі бентежить нас, а кінематографісти не втомлюються шукати відповіді, створюючи абсолютно різні історії про те, як спалахують і згасають почуття. Саме тому такі фільми завжди знаходять своїх глядачів.

Новини.LIVE відібрали кілька яскравих кінострічок на Netflix, які показують, якими заплутаними, кумедними та непередбачуваними можуть бути стосунки.

"Люблю тебе ненавидіти"

Кажуть, що між обожнюванням та щирою ворожнечею — крихітна відстань. Ця історія від Netflix саме про це. Головні герої колись здавалися ідеальною парою, але щось пішло не так, і вони перетворилися на запеклих ворогів. Утім, доля вирішує підкинути їм випробування і знову зіштовхує лобами. Тепер усе залежить від них самих.

"Гравці"

Мак — успішна та впевнена в собі спортивна журналістка з Нью-Йорка. Завдяки роботі вона щодня крутиться серед натовпу людей, чудово розуміється на психології та разом із друзями вигадує безвідмовні трюки для легкого флірту й знайомств. Вона точно знає, як завоювати будь-кого. Але коли на її горизонті з’являється харизматичний Нік, звична тактика дає збій. Дівчині доведеться вирішити, що важливіше: продовжувати свою безпрограшну гру за чіткими правилами чи ризикнути всім і піддатися щирим емоціям.

"Усім хлопцям, яких я кохала раніше"

У кожної дівчини є свої маленькі секрети. Лара, наприклад, мала звичку писати відверті листи хлопцям, до яких колись мала почуття. Ці послання були її особистим щоденником, способом розібратися в собі, і, звісно, ніхто не мав їх прочитати. Але стається катастрофа: папери дивним чином зникають і знаходять своїх адресатів. Життя Лари миттєво перетворюється на суцільний хаос, і тепер їй доведеться віч-на-віч зустрітися зі своїм минулим та якось розплутувати цей клубок незручних зізнань.

"Маршрут до кохання"

Аманда щиро вірила, що будує щасливе майбутнє, але її красива казка зруйнувалася в один момент. Виявилося, що для її коханого кар’єрні амбіції та робота важать куди більше, ніж створення родини й спільні плани. Щоб залікувати розбите серце та втекти від гнітючих думок, дівчина наважується на спонтанну подорож. Вона вирушає в тур маловідомою країною. Саме там, далеко від дому й минулих проблем, Аманда зустрічає людину, яка змушує її знову посміхатися і показує, що справжнє життя може бути яскравим і повним несподіваних почуттів.

