Головна Кіно Фінал близько: Netflix закриває один із найпопулярніших серіалів

Фінал близько: Netflix закриває один із найпопулярніших серіалів

Дата публікації: 28 травня 2026 19:51
Netflix закриває популярний серіал після 6 сезону: офіційно
Фрагмент з 5 сезону "Емілі в Парижі". Кадр з відео

Історія американки Емілі Купер у Європі добігає кінця. Стримінг Netflix офіційно оголосив, що майбутній шостий сезон популярного ромкому поставить крапку в пригодах головної героїні. Новиною поділилася виконавиця головної ролі Лілі Колінз.

Новини.LIVE з посилання на Instagram акторки розповість про це детальніше.

Актриса записала зворушливе відео для фанатів в Instagram, де разом із Netflix підсумувала роки роботи над проєктом.

"Від Bonjour до Au revoir. Після шести років, безлічі міст і незліченних спогадів настав час останнього сезону", — написала Колінз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шоураннер проєкту Даррен Стар також не залишився осторонь. Він назвав роботу над цим серіалом "незабутньою подорожжю" та подякував усім глядачам, які стільки років стежили за життям героїв.

Що очікувати від продовження серіалу "Емілі в Парижі"

Автори обіцяють зробити розв'язку максимально емоційною. Сюжетні лінії, які заплуталися в п'ятому сезоні, в 6 нарешті розкриють повністю. Якщо пам'ятаєте, Емілі остаточно порвала з Марчелло, Габріель полетів до Греції, а Мінді, попри усі сумніви, таки відповіла "так" на пропозицію Ніколя.

Географія зйомок останнього сезону теж вражає. Зараз творча команда працює в Греції, але персонажі також встигнуть завітати до Монако і, звісно ж, повернуться на рідні вулиці Парижа.

До своїх ролей повернуться всі улюблені актори: Філіппін Леруа-Больє, Ешлі Пак, Лукас Браво, Люсьєн Лавісконт та інші.

Що відомо про проєкт "Емілі в Парижі"

"Емілі в Парижі" — один із найгучніших хітів платформи. Попередні п'ять сезонів сумарно трималися в глобальному топ-10 англомовних серіалів Netflix цілих 32 тижні, а в 90 країнах світу проєкт упевнено посідав перші сходинки рейтингів. Попри періодичну критику (наприклад, українські глядачі свого часу були обурені тим, як у серіалі карикатурно зобразили персонажку-українку), шоу залишалося суперпопулярним до самого кінця. Точної дати релізу фінальних серій поки немає, але зйомки останнього 6 сезону вже йдуть на повну.

Раніше ми писали про те, який новий фільм з Джей Ло вийде на Netflix у червні. Це буде романтична комедія, але трохи не так, до яких ми звикли. 

Також ми повідомляли, який цікавий серіал від Netflix можна подивитися за один вечір. За основу сюжету взято реальні події.

"Емілі в Парижі" продовження серіали на Netflix
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
