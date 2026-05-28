Netflix закрывает популярный сериал после 6 сезона: официально

Фрагмент из 5 сезона "Эмили в Париже". Кадр из видео

История американки Эмили Купер в Европе подходит к концу. Стриминг Netflix официально объявил, что предстоящий шестой сезон популярного ромкома поставит точку в приключениях главной героини. Новостью поделилась исполнительница главной роли Лили Колинз.

Новини.LIVE со ссылкой на Instagram актрисы расскажет об этом подробнее.

Актриса записала трогательное видео для фанатов в Instagram, где вместе с Netflix подытожила годы работы над проектом.

"От Bonjour до Au revoir. После шести лет, множества городов и бесчисленных воспоминаний пришло время последнего сезона", — написала Колинз.

Шоураннер проекта Даррен Стар также не остался в стороне. Он назвал работу над этим сериалом "незабываемым путешествием" и поблагодарил всех зрителей, которые столько лет следили за жизнью героев.

Читайте также:

Что ожидать от продолжения сериала "Эмили в Париже"

Авторы обещают сделать развязку максимально эмоциональной. Сюжетные линии, которые запутались в пятом сезоне, в 6 наконец-то раскроют полностью. Если помните, Эмили окончательно порвала с Марчелло, Габриэль улетел в Грецию, а Минди, несмотря на все сомнения, таки ответила "да" на предложение Николя.

География съемок последнего сезона тоже впечатляет. Сейчас творческая команда работает в Греции, но персонажи также успеют посетить Монако и, конечно же, вернутся на родные улицы Парижа.

К своим ролям вернутся все любимые актеры: Филиппин Леруа-Болье, Эшли Пак, Лукас Браво, Люсьен Лависконт и другие.

Что известно о проекте "Эмили в Париже"

"Эмили в Париже" — один из самых громких хитов платформы. Предыдущие пять сезонов суммарно держались в глобальном топ-10 англоязычных сериалов Netflix целых 32 недели, а в 90 странах мира проект уверенно занимал первые строчки рейтингов. Несмотря на периодическую критику (например, украинские зрители в свое время были возмущены тем, как в сериале карикатурно изобразили персонажку-украинку), шоу оставалось суперпопулярным до самого конца. Точной даты релиза финальных серий пока нет, но съемки последнего 6 сезона уже идут полным ходом.

Ранее мы писали о том, какой новый фильм с Джей Ло выйдет на Netflix в июне. Это будет романтическая комедия, но немного не так, к которым мы привыкли.

Также мы сообщали, какой интересный сериал от Netflix можно посмотреть за один вечер. За основу сюжета взяты реальные события.