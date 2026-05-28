Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Финал близок: Netflix закрывает один из самых популярных сериалов

Финал близок: Netflix закрывает один из самых популярных сериалов

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 19:51
Netflix закрывает популярный сериал после 6 сезона: официально
Фрагмент из 5 сезона "Эмили в Париже". Кадр из видео

История американки Эмили Купер в Европе подходит к концу. Стриминг Netflix официально объявил, что предстоящий шестой сезон популярного ромкома поставит точку в приключениях главной героини. Новостью поделилась исполнительница главной роли Лили Колинз.

Новини.LIVE со ссылкой на Instagram актрисы расскажет об этом подробнее.

Актриса записала трогательное видео для фанатов в Instagram, где вместе с Netflix подытожила годы работы над проектом.

"От Bonjour до Au revoir. После шести лет, множества городов и бесчисленных воспоминаний пришло время последнего сезона", — написала Колинз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шоураннер проекта Даррен Стар также не остался в стороне. Он назвал работу над этим сериалом "незабываемым путешествием" и поблагодарил всех зрителей, которые столько лет следили за жизнью героев.

Читайте также:

Что ожидать от продолжения сериала "Эмили в Париже"

Авторы обещают сделать развязку максимально эмоциональной. Сюжетные линии, которые запутались в пятом сезоне, в 6 наконец-то раскроют полностью. Если помните, Эмили окончательно порвала с Марчелло, Габриэль улетел в Грецию, а Минди, несмотря на все сомнения, таки ответила "да" на предложение Николя.

География съемок последнего сезона тоже впечатляет. Сейчас творческая команда работает в Греции, но персонажи также успеют посетить Монако и, конечно же, вернутся на родные улицы Парижа.

К своим ролям вернутся все любимые актеры: Филиппин Леруа-Болье, Эшли Пак, Лукас Браво, Люсьен Лависконт и другие.

Что известно о проекте "Эмили в Париже"

"Эмили в Париже" — один из самых громких хитов платформы. Предыдущие пять сезонов суммарно держались в глобальном топ-10 англоязычных сериалов Netflix целых 32 недели, а в 90 странах мира проект уверенно занимал первые строчки рейтингов. Несмотря на периодическую критику (например, украинские зрители в свое время были возмущены тем, как в сериале карикатурно изобразили персонажку-украинку), шоу оставалось суперпопулярным до самого конца. Точной даты релиза финальных серий пока нет, но съемки последнего 6 сезона уже идут полным ходом.

Ранее мы писали о том, какой новый фильм с Джей Ло выйдет на Netflix в июне. Это будет романтическая комедия, но немного не так, к которым мы привыкли.

Также мы сообщали, какой интересный сериал от Netflix можно посмотреть за один вечер. За основу сюжета взяты реальные события.

"Эмили в Париже" продолжение сериалы на Netflix
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации