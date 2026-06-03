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Время для релакса: лучшие комедии на Netflix для настроения

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 19:44
Лучшие комедии Netflix для хорошего настроения: фильмы, что точно рассмешат
Нина Добрев в фильме "Родственники вне закона". Кадр из видео

Если вы ищете, что включить для хорошего настроения, Netflix имеет немало интересного. В частности, комедии, которые помогут расслабиться и отвлечься от будничных дел. В нашем материале речь пойдет о разных по стилю лентах, но этим эта подборка и особенная.

Новини.LIVE решили выделить три ленты в жанре комедии.

"Родственники вне закона"

Это легкая комедия об обычном банковском работнике, который готовится к свадьбе. Однако спокойная жизнь заканчивается, когда его отделение грабят загадочные "бандиты-призраки". Герой начинает подозревать, что к преступлению причастны семья его будущей жены. Лента подкупает своей динамикой: пока менеджер пытается разобраться с харизматичными, но чудаковатыми родственниками, ситуация превращается в настоящий квест со спасением невесты.

"Не смотрите вверх"

Лента, которая мастерски сочетает научную фантастику, драму и политическую сатиру. Сюжет прост: двое астрономов обнаруживают комету, которая летит на Землю. Но вместо спасения планеты они сталкиваются со стеной равнодушия правительства и СМИ, которым гораздо интереснее светские сплетни, чем реальная угроза.

"Смерть на похоронах"

Название фильма может сбить с толку, но это классическая комедия, где напряжение растет с каждой минутой. Большая семья собирается, чтобы попрощаться с отцом, но прощание превращается в череду скандалов и неловких моментов. У каждого есть секреты, которые они тщательно скрывают, а появление загадочного шантажиста с компроматом только подливает масла в огонь. Это замечательная история о том, как худший день в жизни семьи может стать самым смешным для зрителя.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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