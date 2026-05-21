Какую комедию посмотреть на выходных: рейтинг лучших фильмов 2026

Сцена из фильма "Команда разрушителей".

Этот кинематографический сезон оказался невероятно щедрым на яркие релизы. Режиссеры решили зайти из всех козырей сразу: на экраны вышли и долгожданные продолжения известных хитов, и совершенно свежие, оригинальные истории.

Новини.LIVE собрали для вас несколько увлекательных лент, которые уже успели собрать массу положительных отзывов от зрителей и точно сделают ваш вечер гораздо веселее.

"Самый настоящий актер"

История о парне по имени Гиланг. Он уже лет десять крутится в киноиндустрии, но постоянно остается где-то на заднем плане. Его лицо знают коллеги по съемочной площадке, однако зрители в упор не замечают. Денег вечно не хватает, характер у парня не сахар, а из-за чрезмерного перфекционизма его вообще потихоньку перестают приглашать на съемки. Вдобавок ко всему, он тайно и совершенно безнадежно влюблен в звездную коллегу.

У нее, конечно, все отлично — она встречается с богатым и успешным сыном бизнесмена, которого зовут Кевин. И вот когда Гиланг уже почти смирился со своей судьбой неудачника, происходит дикое событие. Прямо во время съемок бандиты решают похитеть этого самого мажора Кевина. Но, как это часто бывает в криминальных комедиях, все идет кувырком: преступники просто путают парней и похищают нашего актера-неудачника.

"Команда разрушителей"

Если вы любите динамические комедийные экшены о семейных разборках, то этот фильм — именно то, что нужно. Все начинается с того, что на солнечных Гавайях находят мертвым мужчину по имени Уолтер Гейл. Копы быстро закрывают дело, списав все на несчастный случай. Однако сыновья погибшего понимают, что здесь что-то нечисто.

Проблема в том, что братья — Джеймс (элитный военный) и Джонни (временно отстраненный от работы) полицейский детектив — терпеть не могут друг друга и уже много лет не общались. Когда на Джонне внезапно нападают бойцы якудза, он срывается на Гавайи не просто похоронить отца, а разобраться, что вообще происходит. Там он сталкивается с родным братом, который тоже ищет ответ. Несмотря на взаимные обиды, им приходится объединить усилия. Тем более что в квартире отца они находят доказательства того, что старый влип в очень серьезную и опасную авантюру.

"Они убьют тебя"

А это уже вариант для тех, кто любит черный юмор с элементами безумного трэша. Девушка Эйжа устраивается работать горничной в роскошный небоскреб в Нью-Йорке под названием "Вирджил". Но уборка ее не интересует — она ищет свою сестру Марию, которая пропала в этом здании много лет назад.

Очень быстро выясняется, что за красивым фасадом скрывается настоящее логово сатанистов, где местная элита покупает себе бессмертие с помощью кровавых ритуалов. Когда ночью в комнату Эйжи приходят киллеры, они полагают, что легко справятся с очередной жертвой. Но девушка оказывается профессиональным бойцом и устраивает в элитном комплексе настоящий ад. Среди этого безумия Эйжа находит сестру, но та уже давно стала частью этого жуткого культа. И теперь, чтобы выжить, одной из них придется сделать ужасный выбор.

"Кика"

Необычная, жизненная и местами ироническая драма с элементами комедии, фокусирующейся на внутренней силе человека. Главная героиня Кика узнает, что беременна, и с нетерпением ждет появления малыша. Но в один момент ее мир рушится — в результате трагедии погибает ее любимый мужчина.

Девушка остается совершенно сама, без поддержки и с пустыми карманами. Когда кажется, что выхода нет, а жестокий мир вот-вот раздавит, Кика решает взять себя в руки. Понимая, что надеяться не на кого, она кардинально меняет свои взгляды на жизнь и решается на отчаянный шаг — начинает вести двойную игру, чтобы заработать деньги и обеспечить будущее ребенку.

