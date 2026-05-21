Яку комедію подивитися на вихідних: рейтинг кращих фільмів 2026

Цей кінематографічний сезон видався неймовірно щедрим на яскраві релізи. Режисери вирішили зайти з усіх козирів одразу: на екрани вийшли і довгоочікувані продовження відомих хітів, і абсолютно свіжі, оригінальні історії.

"Найсправжнісінький актор"

Історія про хлопця на ім'я Ґіланг. Він уже років десять крутиться в кіноіндустрії, але постійно залишається десь на задньому плані. Його обличчя знають колеги по знімальному майданчику, проте глядачі впритул не помічають. Грошей вічно не вистачає, характер у хлопця не цукор, а через надмірний перфекціонізм його взагалі потихеньку перестають запрошувати на зйомки. На додачу до всього, він таємно і абсолютно безнадійно закоханий у зіркову колегу.

У неї, звісно, все чудово — вона зустрічається з багатим і успішним сином бізнесмена, якого звати Кевін. І от, коли Ґіланг уже майже змирився зі своєю долею невдахи, стається дика подія. Прямо під час зйомок бандити вирішують викрасти цього самого мажора Кевіна. Але, як це часто буває у кримінальних комедіях, усе йде шкереберть: злочинці просто плутають хлопців і викрадають нашого актора-невдаху.

"Команда руйнівників"

Якщо ви любите динамічні комедійні екшени про сімейні розбірки, то цей фільм — саме те, що треба. Все починається з того, що на сонячних Гаваях знаходять мертвим чоловіка на ім'я Волтер Гейл. Копи швиденько закривають справу, списавши все на нещасний випадок. Проте сини загиблого розуміють, що тут щось нечисто.

Проблема в тому, що брати — Джеймс (елітний військовий) та Джонні (поліцейський детектив, якого тимчасово відсторонили від роботи) — терпіти не можуть один одного і вже купу років не спілкувалися. Коли на Джонні раптово нападають бійці якудза, він зривається на Гаваї не просто поховати батька, а розібратися, що взагалі коїться. Там він стикається з рідним братом, який теж шукає відповіді. Попри взаємні образи, їм доводиться об'єднати зусилля. Тим паче, що в квартирі батька вони знаходять докази того, що старий влип у дуже серйозну та небезпечну авантюру.

"Вони вб'ють тебе"

А це вже варіант для тих, хто полюбляє чорний гумор з елементами шаленого трешу. Дівчина Ейжа влаштовується працювати покоївкою в розкішний хмарочос у Нью-Йорку під назвою "Вірджил". Але прибирання її не цікавить — вона шукає свою сестру Марію, яка зникла в цій будівлі багато років тому.

Дуже швидко з'ясовується, що за красивим фасадом ховається справжнє лігво сатанистів, де місцева еліта купує собі безсмертя через криваві ритуали. Коли вночі до кімнати Ейжі приходять кілери, вони думають, що легко впораються з черговою жертвою. Але дівчина виявляється професійним бійцем і влаштовує в елітному комплексі справжнє пекло. Серед цього божевілля Ейжа таки знаходить сестру, але та вже давно стала частиною цього моторошного культу. І тепер, щоб вижити, одній із них доведеться зробити страшний вибір.

"Кіка"

Незвичайна, життєва і місцями іронічна драма з елементами комедії, яка фокусується на внутрішній силі людини. Головна героїня Кіка дізнається, що вагітна, і з нетерпінням чекає на появу малюка. Але в один момент її світ руйнується — внаслідок трагедії гине її коханий чоловік.

Дівчина залишається абсолютно сама, без підтримки та з порожніми кишенями. Коли здається, що виходу немає, а жорстокий світ ось-ось розчавить, Кіка вирішує взяти себе в руки. Розуміючи, що сподіватися нема на кого, вона кардинально змінює свої погляди на життя та наважується на відчайдушний крок — починає вести подвійну гру, щоб заробити гроші та забезпечити майбутнє дитині.

