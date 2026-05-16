Найкращі дівочі фільми 2000-х: добірка культових стрічок (огляд)

Здається, мода на вельветові костюми, блиск для губ та розкладні телефони нікуди й не зникала. Епоха Y2K зараз переживає справжній ренесанс, а разом з нею і ті самі фільми, на яких ми росли. Це кіно про школу, перше кохання та пошуки себе, яке навіть через двадцять років залишається актуальним.

Новини.LIVE розповість про стрічки, які стали базою для цілого покоління і які точно варто переглянути ввечері з попкорном.

"Погані дівчата" (2004)

Якщо ви думаєте, що життя в савані серед диких звірів — це небезпечно, то ви просто не були в американській старшій школі. Кейді Хірон, яка все дитинство провела на домашньому навчанні в Африці, потрапляє до звичайного класу та опиняється в епіцентрі уваги "Баунті" — групи найпопулярніших дівчат під проводом підступної Реджини Джордж. Все йшло непогано, поки Кейді не зробила фатальну помилку: закохалася в "колишнього" головної красуні. З цього моменту починається справжня війна.

"Досягни успіху" (2000)

Міссі — талановита гімнастка, яка переходить у нову школу і потрапляє в команду підтримки "Торос". Колектив зустрічає її прохолодно: дівчата бачать у ній лише суперницю, яка може затьмарити інших.

Проте капітан команди Торренс розуміє, що з Міссі вони стануть сильнішими. Головний конфлікт розгортається, коли з’ясовується, що їхні переможні номери були вкрадені в іншої команди. Тепер дівчатам треба за лічені дні створити щось своє, унікальне, щоб довести, що вони справді найкращі, а не просто вдало копіюють чужу працю.

"Перехрестя" (2001)

Легендарний дебют Брітні Спірс у кіно, який став гімном дівочої дружби. Колись у дитинстві три подруги — Люсі, Кіт та Мімі — закопали "капсулу часу" зі своїми мріями. Роки минули, вони віддалилися одна від одної, але обіцянка повернутися за коробкою змушує їх знову зустрітися.

Дівчата вирушають у подорож через всю країну на старій автівці. У кожної своя мета: хтось хоче знайти матір, хтось — втекти від невдалого особистого життя, а хтось — просто побачити океан. Це щира історія про дорослішання, розчарування та надію, яка веде їх на велику сцену в Лос-Анджелесі.

"Щоденник принцеси" (2001)

Хто з нас не мріяв раптом дізнатися, що він — спадкоємець цілого королівства? Життя Мії Термополіс, сором’язливої дівчинки з Сан-Франциско, перевертається з ніг на голову, коли до міста приїжджає її сувора бабуся. Виявляється, Мія — майбутня королева невеликої європейської країни Дженовії.

Замість того, щоб спокійно ходити до школи, дівчини доводиться ховатися від камер, вчитися етикету, манерам та мистецтву тримати спину рівно. Це добра і смішна історія про те, що справжнє "королівське" походження — це не про корону, а про внутрішню силу та впевненість у собі.

